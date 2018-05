Dame aire: Felipe Pettinato fue internado por una infección en la nariz

Aspiraba a ser Michael Jackson pero ahora está complicado de salud. Felipe Pettinato comenzó a los 15 años a realizarse prácticas superfluas como la depilación de sus cejas hasta operarse la nariz, al menos siete veces. Luego de su último paso por el quirófano, el hijo de Roberto Pettinato sufrió una complicación y debió ser internado hoy en una clínica de Olivos.

La imagen de Felipe antes de sufrir la infección.

El motivo sería una infección nasal y mediante una selfie mostró cómo está. "Quiero que pongas esta imagen para que se sepa cómo estoy de salud", fue lo que le escribió Felipe al periodista Ángel de Brito.

Felipe tiene una infección en la nariz.

"Mi nariz está a punto de colapsar. Se me infectó. No me funciona la nariz para respirar", escribió y según detallaron en Los Ángeles de la Mañana no tiene circulación sanguínea en la zona. Eso habría provocado una ulceración y problemas respiratorios que derivaron en la internación.

La primera versión que circuló sostenía que se trataba de un cuadro de estrés. Pero luego el joven lo desmintió y compartió imágenes de cómo luce.

Además de este problema de salud, el joven enfrenta una situación económica compleja. Debido a ello aceptó ser entrevistado en el programa de Pampita en Telefé para que le pagaran el bolo. Como si fuera poco, en unos meses se convertirá en padre por primera vez.

Hasta el momento, Felipe solía realizar shows privados imitando a su ídolo, en los que cantaba y bailaba, pero con sus complicaciones respiratorias debió suspender algunas presentaciones.

Algo similar, pero más drástico, sufrió Michael Jackson en 2009 cuando su nariz sufrió una infección tras una cirugía. Sin poder recuperar el tejido dañado debió utilizar una prótesis que solía proteger con una mascarilla.