Daniel Osvaldo, el irresponsable: se filmó manejando el auto con Morrison sobre su falda

El ex futbolista Daniel Osvaldo volvió al país luego de tres meses en Europa y se reencontró con su hijo Morrison, fruto de su relación con Jimena Barón.

Y más allá de la lógica alegría del niño, el hecho significó el inicio de una polémica, ya que el ex jugador de Boca se filmó conduciendo su auto con el niño sentado en su falda y moviendo el volante.

La imprudente decisión, claro, generó varios comentarios negativos de sus seguidores en redes, que condenaron la actitud advirtiéndole que podía sufrir un accidente.

En otros videos, mientras tanto, Osvaldo mostró escenas un tanto más tranquilas de la cotidianeidad junto a Morrison, a quien puede vérselo jugando muy sonriente junto a su padre.

Vale recordar que días atrás Barón había denunciado que el ex futbolista "no se ocupa" de su hijo. "No hablo porque sería escabroso", aseguró la actriz.