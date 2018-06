“Dar es Dar": 35 músicos grabaron el clásico de Fito para impulsar la donación de órganos

Un grupo de 35 artistas grabó un videoclip interpretando la canción "Dar es Dar" de Fito Páez con el objetivo de impulsar la donación de órganos. Se trata de la nueva campaña del Centro Único de Ablación y Trasplante de Órganos de Santa Fe (Cudaio). Además del cantante y autor de este clásico del rock nacional, participaron Litto Nebbia, Juan Carlos Baglietto, Coti Sorokin, Cacho de Los Palmeras, Silvina Garré, Rubén Goldin, el Pájaro Gómez, Raúl Lavié, Pablo Granados, Juan Pablo Geretto, entre otros.

Fito y su "Dar es Dar".

El espíritu de la canción sigue los pasos de "We are the world", un tema de Michael Jackson y Lionel Richie grabado en 1985 por un grupo de músicos famosos formado especialmente para la ocasión que se denominó Usa for Africa para donar fondos con la intención de paliar el hambre en Etiopía.

En el caso de "Dar es Dar", la canción fue elegida por un grupo de personas trasplantadas y familiares de donantes de la provincia, "que encuentran en ella un reflejo de muchas de las emociones que se atraviesan en momentos tan fuertes como la instancia de la donación y el trasplante", según contaron.

El videoclip estuvo a cargo de Héctor Molina y en producción, Iván Tarabelli y fue proyectado en el cine “El Cairo” de la ciudad de Rosario ante más de 300 personas, el miércoles por la noche, en el marco del Día Nacional del Donante.

A lo largo del videoclip aparecen los artistas que participaron de la iniciativa con el piano de fondo de Fito, que recién aparece en el cierre para ser el broche de oro. A su vez, en las imágenes se despliegan los distintos paisajes de la provincia e incluyen el aporte de un coro de niños junto a los 35 músicos. Mirá el video!