De Brito, muy duro con Flor Peña: "No va estar en el Bailando el año que viene, no la quieren acá"

Esta semana no empezó bien para Florencia Peña, quien este último lunes no aguantó más y rompió en llanto al cruzarse Ángel de Brito en el Bailando por un sueño. La actriz se quejó de las constantes agresiones que recibe desde que forma parte del jurado del certamen de baile y se mostró muy dolida después de las críticas que recibió de parte de su compañero.

Indagada por los comentarios del periodista de espectáculos, quien la acuso de plagiarle las devoluciones a Laurita Fernández y de “flojita” a la hora de las devoluciones, Peña hizo un fuerte descargo: "Si a él le parece que yo estoy floja como jurado y tiene algo para aportarme, tiene mi camarín para tocarme la puerta y charlar lo que necesite".

Y agregó: "No necesito cascotear a un compañero. Nosotros somos la autoridad en este juego. Yo soy la que tiene que ponerle puntaje a los chicos y si Ángel dice que soy mala o que hago plagio con mi compañera, abre el juego para que cualquiera haga un debate nacional para ver si sirvo o no sirvo. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie de quién soy”.

Flor Peña no aguantó las lágrimas.

Acto seguido, la actriz rompió en llanto y le pidió a De Brito que no la maltratara más, a lo que el jurado respondió: "No te estoy maltratando. Te estás victimizando para hacerme quedar como el malo de la película. Yo no soy falso, digo las cosas en la cara. Para mí sos floja como jurado y es mi opinión, lo lamento. Y no es faltarte el respeto".

Lo cierto es que la polémica sigue y el conductor de Los Ángeles a la mañana redobló la apuesta este miércoles al ser consultado sobre la capacidad de Flor Peña. "Creo que fui claro. No me gusta su rol como jurado y se lo dije en privado. El año que viene ella no va a estar más como jurado. Ella, creo, que no quiere y tampoco la quieren acá”, sostuvo.

A su vez, en diálogo con Nosotros a la mañana De Brito afirmó que tanto él como Marcelo Polino están confirmados. Consultado sobre la posibilidad de que Carolina “Pampita” Ardohain vuelva a su lugar en el programa, señaló: "Si quiere venir, es bienvenida". Con ella (por Flor Peña) no pasa nada, lo que pasó al aire es la opinión de cada uno y ya está", cerró.