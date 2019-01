¿De Luli a Lulú? Martín Redrado fue descubierto paseando junto a su nueva novia en Punta del Este

Martín Redrado y Luciana Salazar están lejos de volver a reconciliarse. De hecho, no hace mucho en agosto del año pasado, la mediática acusó en las redes sociales al economista de haberle hecho una brujería y desde entonces cortó todo tipo de vínculo con éste.

Pero mientras la modelo se encuentra disfrutando de unas vacaciones con su bella hija Matilda en San Francisco, California, Estados Unidos, el economista se dejó ver con su nueva compañera en Punta del Este. Se trata de Lulú Sanguinetti, una empresaria turística que paradójicamente comparte parecido y tres letras de su apodo con Salazar.

La nueva pareja de Redrado está divorciada, tiene dos hijos adolescentes y hasta el momento no tiene ningún vínculo con el mundo del espectáculo. Desde Farándula Show dieron a conocer imágenes del ex de Luciana Salazar junto a su nueva pareja paseado por la noche esteña e intentando evitar ser tomados por las cámaras, aunque no lo lograron.

Lulú Sanguinetti, la nueva novia de Redrado.

Los novios ya comparten tiempo en familia, ya que tiempo atrás se los vio cenando en Palermo con los hijos de ella y también en Recoleta. Si bien Luli no dio su parecer sobre el nuevo romance de su ex, la relación entre Redrado y Sanguinetti se afianza cada vez más, ya que ahora el economista se deja ver en público y de la mano con la también dueña de una línea de carteras.