De Santiago del Estero a Los Ángeles: Estefanía Iglesias, la conductora de TV que recorrió el mundo

Modelo, presentadora del clima, actriz, conductora y flamante periodista. La vida de Estefanía Iglesias es tan frenética como apasionada. A lo largo de los años, su entusiasmo la llevó a recorrer un gran número de países por el mundo y en la actualidad se encarga de la conducción de un programa en Los Ángeles, Estados Unidos, que suele recorrer algunos aspectos políticos del país comandado por Donald Trump con una salvedad: nació en Santiago del Estero.

La conductora nació en Santiago del Estero y la vida la iba a golpear a sus nueve años con el fallecimiento de su papá, quien era médico. Desde muy chica, ya en su adolescencia, Iglesias decidió dedicarse al modelaje al convertirse en Reina del Turismo Nacional en Bariloche. Esta profesión la llevó a mudarse en primer lugar a Buenos Aires para firmar con la agencia de Pancho Dotto.

Fue en Buenos Aires donde comenzó a estudiar la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque decidió dejarlo de lado por el modelaje. Gracias al consejo de una amiga, la santiagueña decidió viajar a México, donde le ofrecieron trabajar durante cuatro meses, los cuales con el tiempo se convirtieron en varios años.

Estefanía Iglesias en la redacción de BigBang.

De allí pasó a Milán, Italia, donde estuvo una temporada y luego terminó viajando a Estados Unidos, país en el que vive actualmente. En el país del norte comenzó a estudiar actuación y, entre 2005 y 2007, trabajó en los cortos The Red Door y Have You Ever Thought About it?, y en la película Ladrón que le roba a ladrón, entre otras.

La conductora está de visita en la Argentina.

SI bien vive en Estados Unidos, conduce un programa por Univision y trabaja en radio en el programa Cada Mañana por KTNQ 1020, no se olvida de su país natal. Todos los años regresa a Santiago del Estero para visitar con la joven Milán –su única hija de 8 años- a la familia y, de vez en cuando, se da el gusto de pasear por Buenos Aires para recorrer el Monumental, el estadio de su amado River Plate.