De la cabeza: Alex Caniggia se hizo una cirugía en la nariz y sigue con sus ataques a los "barats"

Alex Caniggia es un experto en hacer enojar a sus seguidores. Y es que si no está haciendo alarde de su posición económica o insultando a una agente de tránsito que está haciendo su trabajo, provoca a los internautas con ofensivas frases: “¿Qué pasa manga de putitos barats? Están preocupados porque subió el dólar? ¡Yo me voy a Miami!”, por dar un ejemplo.

Esta vez, el hijo de Claudio Paul Caniggia reveló que pasó por el quirófano de una clínica privada para realizarse una operación estética en el rostro: se sometió a una cirugía de nariz. “Gracias Dr. Lobrutto por operarme la 'napia' para ser cada día más facha", escribió el cantante en su cuenta de Instagram para anunciarle la llamativa noticia a sus fieles y, no tan fieles, seguidores.

Uno de los tantos mensajes provocadores del Brad Pitt Argentino.

Al mismo tiempo, Alex no dudó –una vez más- en compararse con Brad Pitt, la estrella y galán estadounidense, y agregó: “Tiembla Brad Pitt”. La frase estuvo acompañada con una postal del propio hijo de Mariana Nannis acompañado del cirujano que le modificó su nariz, la cual se observa con una venda que deberá mantener por al menos una semana.

Alex Caniggia había bajado su nivel de exposición luego de que decidiera insultar a una agente de tránsito y fuera denunciado por el secretario de Transporte de la Ciudad ante el Inadi. “Esta gorda, hija de p… no me dejó pasar porque hay un corte allá”, había dicho el hijo del ex futbolista.

Las operaciones estéticas en la familia Caniggia son moneda corriente, ya que Charlotte pasó por el quirófano en varias oportunidades para modificar su aspecto. "Antes de ir al gimnasio, prefiero operarme, es más fácil", había dicho la mediática en ShowMatch en 2016.

Los hermanos Caniggia.

En esta oportunidad, el mediático se realizó una rinoplastia -una cirugía para eliminar los "problemas estéticos" de la nariz, similar a la que se había hecho Charlotte años atrás.

"Me hice una rinoplastía en la nariz, una cosa muy chiquita porque no tenía ningún complejo, pero quería verme mejor. En los labios me puse relleno de ácido hialurónico", había contado la ex Bailando a la revista Gente.