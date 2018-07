De la marihuana al sadomasoquismo: Rihanna lanzó su propia línea de juguetes sexuales

A pesar de su talento musical, Rihanna suele incursionar en el mercado con distintos proyectos. Por ejemplo, hace poco se estrenó la película Ocean's 8, que la tiene como protagonista junto a Sandra Bullock y Anne Hathaway.

A su vez, la cantante mantiene su faceta empresarial activa y el año pasado incursionó en uno de los negocios predilectos del rapero Snoopp Dogg: la marihuana.

Rihanna triunfa como empresaria.

Pero esta vez, la artista de Barbados fue aún más lejos y decidió meterse en el negocio del sadomasoquismo. Allá por el 2011, Rihanna confesó sus secretos más íntimos en una entrevista para la edición estadounidense de la revista Rolling Stone en la que señalaba: "Me gusta que me azoten. Y es divertido que me aten. Pero prefiero que sea espontáneo”.

Uno de los látigos de la firma de Rihanna.

Por aquel entonces, la cantante aseguró que “A veces, usar látigos y cadenas es demasiado planeado… Tienes que parar e ir a buscar el látigo al último cajón de la planta de abajo. Prefiero que ellos usen sus manos". A solo siete años de aquellas declaraciones, sorprendió a sus fanáticos con una línea de juguetes sexuales llamada Savage Xcessories.

Las esposas que se agotaron en segundos.

Los accesorios que puso a la venta incluyen esposas y látigos con un precio que va desde los 18 a los 24 dólares que se suman su exclusiva línea de ropa interior. Para colmo, a tan solo algunas horas de ponerlos a la venta, la página oficial informó que algunos de los productos estaban agotados para la tristeza de los seguidores de la cantante.

Otro modelo del látigo por 24 dólares.

En 2015, la morocha se había encargado de anunciar su nuevo proyecto en la High Times Cannabis Cup de Negril, Jamaica, que consiste en lanzar productos que contengan cannabis, bajo el nombre de “MaRihanna”, los cuales se pueden adquirir en lugares donde la sustancia esté legalizada.

En aquella oportunidad, la actriz había especificado que su línea contendría diferentes tipos de flores, así como comestibles y concentrados. “Es la primera marihuana con marca en todo el mundo y estoy orgullosa de ser una pionera”, había declarado por aquel entonces.

Rihanna también tiene un negocio con cannabis.

Rihanna busca aventurarse constantemente en nuevos mercados. Luego del modelaje y la actuación, lanzó estos productos que incluyeron sabores como Karibbean Kush, Haze Haití y Jamaica High Grade. Están disponibles en Alaska y en algunos estados de EE.UU, como en otras partes del mundo donde la marihuana es legal.