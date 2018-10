"De pedo me alcanza para el supermercado": Nicole acusó a Cubero de no pagar los gastos de sus hijas

"Quiero estar tranquilo. No quiero recibir más hostigamiento de nada porque la verdad que no está bueno recibir mensajes a las 2 de la tarde, a las 7 y a las 3 de la mañana. Yo quiero vivir tranquilo. Todo esto ya lo tiene mi abogado, tomé la decisión de bloquearla del Whatsapp". Con estas palabras, Fabián Cubero anunció una nueva batalla con su ex, Nicole Neumann.

Nicole atacó duramente a Cubero una vez más.

Y la modelo, claro, no se quedó callada y aseguró que el futbolista miente. "Busca castigarme todo el tiempo por haber elegido separarme", aseguró en diálogo con Nosotros a la Mañana.

¿Hay deuda?

"Se ve que están muy aburridos y hasta inventan mensajes a las 3 AM que jamás mandé. A esa hora duermo o hago cosas mucho más entretenidas con mi novio, la verdad", agregó señalando que Cubero la bloqueó por querer cumplir su "rol de madre" y porque "le molesta que viaje" junto a su pareja Matías Tasín.

"También está ofendido porque le reclamo que por favor pague los regalos del día del maestro, los regalos de cumpleaños de sus hijas, la empleada que cuida a nuestras hijas, mientras yo trabajo y él tiene tardes libres y muchas cosas más que no quiere pagar como la luz, el cable y de pedo me alcanza para una compra de supermercado", agregó furiosa la modelo.

Neumann también se despachó una vez más contra Micaela Viciconte, la actual novia del futbolista. "El fin de semana se ofendió porque yo cambié un horario de viaje para ir a los sports de mis hijas, y para él era mejor que vayan con su novia y su amiga, que habla mal de la mamá de sus hijas".