Defederico denunció que Cinthia no lo deja ver a sus hijas en su cumpleaños: "Soy un rehén"

El futbolista utilizó las redes sociales para atacar nuevamente a su ex mujer y la acusó de no dejarle ver a sus tres hijas.

A cuatro meses de haber firmado el divorcio, Matías Defederico volvió a disparar contra su ex mujer, Cinthia Fernández, por no dejarlo ver a sus tres hijas ni siquiera en el día de su cumpleaños. A través de las redes sociales, el futbolista –que se encuentra sin club luego de coquetear con el fútbol de Arabia Saudita- denunció que se siente “rehén” de su ex pareja.

El mensaje de Defederico.

En su cuenta de Twitter, el ex Huracán e Independiente, muy molesto y hasta resignado por esta situación, escribió: "Consulta: los padres también tenemos el derecho de pasar el día de cumpleaños con nuestros hijos o hijas, ¿no? Yo no lo tengo. Soy rehén".

Esto se debe a que este jueves, Defederico hoy cumple 29 años y, según afirmó en las redes sociales, no pudo celebrarlos con sus tres hijas Charis, Bella y Francesca. El jugador solo recibió a través de WhatsApp un video hecho por las pequeñas, donde le cantan el “feliz cumpleaños”.

El futbolista denunció que su ex no le deja ver a sus hijas.

Esto molesto al futbolista quien volvió a cargar contra la modelo y madre de las nenas. Cabe recordar que Cinthia había decidido ir a juicio con Defederico por la cuota alimentaria de sus tres hijas. “No es justo lo que aporta y no es lo que corresponde, por eso voy a juicio. Él considera que el número es otro. Yo laburo y para mí, no pido nada”, había señalado la panelista.

Defederico, muy mimoso con su nueva pareja.

El mensaje que Cinthia le dedicó a su novio.

Mientras tanto, Defederico encontró el amor una vez más en los brazos de una joven de 26 años llamada Priscilla, con quien comparte postales a los besos y a puro mimo en las redes sociales.

Mientras que Cinthia, por su parte, se encuentra en pareja de Martín Baclini, a quien además ya le declaró su amor. “Amarte sin medidas”, escribió la morocha en Instagram junto a su actual novio.