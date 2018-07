Defederico no pudo viajar y denunció "rosca negra" por parte de Cinthia: "Seguí jodiendo"

Este último fin de semana, Matías Defederico llenó sus redes sociales de mensajes de despedida para sus hijas, Charis (4), Bella (4) y Francesca (3), y su flamante novia, Priscila Leskiw. El futbolista jugará un año completo en el Al Kawkab de la primera de Arabia Saudita.

La emotiva despedida de Defederico.

Mientras tanto, Cinthia Fernández dejó a las nenas al cuidado de familiares y se fue de vacaciones a Las Vegas, Estados Unidos, con su nueva pareja: Martín Baclini. Tanto la modelo, como el jugador, debían abordar sus respectivos aviones en Ezeiza este mismo sábado. Pero algo ocurrió con su vuelo del ex Huracán e Independiente, lo que despertó su furia 2.0.

El futbolista jugará un año en Arabia Saudita.

Según explicaron en Involucrados, Cinthia tenía su vuelo pactado para las 20 y Matías, por otro lado, a las 21.30. “Cinthia tenía miedo de encontrarse en el VIP de Ezeiza, que se cruzaran el actual y el ex. Pero Defederico no llegó nunca. Le llegó un mail en inglés, que no entendió, que no se tenía que tomar el avión. Te lo juro”, contó Pía Shaw.

En ese marco, en el ciclo de América TV detallaron que el futbolista no tenía “contrato, vínculo ni relación" con el club Árabe. Además, señalaron que se trató de una “estrategia” de marketing y que el Al Kawkab no tiene interés en contratarlo. César Carozza, abogado del jugador, le habría dicho a Shaw que estaban tratando de entender qué era lo que había pasado.

La despedida de Defederico de su novia.

Lo cierto es que furioso con esta situación, y en medio de las acusaciones de Cinthia con respecto a su supuesta “escasa” relación con las nenas, Defederico escribió en su cuenta de Twitter un muy fuerte mensaje dedicado a su ex: "Un día me voy a cansar de verdad.... ¡seguí jodiendo que se te va a caer la cara al piso de vergüenza!".

La furia de Matías defederico con su ex.

Lo cierto es que está situación se da en medio de las versiones que señalan que Defederico le habría sido infiel a Cinthia con Leskiw, su nueva novia. Los empleados del restaurante donde Leskiw trabaja revelaron que él iba con la modelo y las nenas y “desaparecía” en medio de la comida para encontrarse con la morocha.