Demi Lovato canceló los shows en Argentina: ¿Qué hacer para conseguir el reembolso de las entradas?

La cantante y actriz deberá seguir un tratamiento en un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, por lo cual canceló su Tour Tell Me You Love Me por Sudamérica.

Demi Lovato fue internada de emergencia en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, tras sufrir una aparente sobredosis luego de una fiesta que se llevó a cabo en su casa. Con el correr de los días, la actriz y cantante logró recuperarse gracias a la ayuda de los médicos y publicó un mensaje en las redes sociales donde habló sobre lo ocurrido y agradeció el apoyo que sus fans.

Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 23 de Jul de 2018 a las 3:27 PDT

Lo cierto es que si bien ya está recuperada, la ex chica Disney deberá seguir un tratamiento en un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones. Cabe recordar que Lovato abandonó el hospital el último sábado para trasladarse en un avión privado a las afueras de California, donde seguirá su tratamiento en un establecimiento privado.

Por esta razón, canceló las fechas de su Tour Tell Me You Love Me en Sudamérica, para concentrarse en su recuperación. La gira se iba a desarrollar en seis ciudades diferentes de Chile, Argentina y Brasil, e iba a comenzar el próximo 14 de noviembre. Además, los shows que se iban a hacer en Argentina y Brasil contaban con Becky G como invitada especial.

Según detallaron, el procedimiento para el reembolso del dinero correspondiente a los shows de Lovato dependerá de cómo se accedieron a los tickets: a través de crédito o efectivo. A partir del lunes 27 de agosto comenzará el reembolso del dinero de las entradas, el cual se extenderá hasta el viernes 28 de septiembre de este año.

@diffeyewear Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 11 de May de 2018 a las 9:58 PDT

Se reintegrará la totalidad del precio de las entradas, incluyendo el cargo por servicio. El dinero de las entradas adquiridas por la web oficial AllAccess.com.ar será devuelto de forma automática mediante la acreditación en la tarjeta de crédito o débito (cuenta bancaria). La devolución se verá reflejada en el próximo resumen o en el subsiguiente.

Esto último dependerá de las fechas de cierre de resumen de cada tarjeta. Por otro lado, a partir del 27 de agosto, cada persona que adquirió sus entradas en algún punto de venta oficial con tarjeta de débito o crédito deberá acercarse a la boletería de La Rural, ubicada en Plaza Italia, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas.

Deberán llevar las entradas correspondientes, el ticket o papel comprobante de la compra realizada con la tarjeta de crédito o débito, el resumen de tarjeta o de cuenta donde figuren los datos de la compra y el documento. De esta manera, si los datos coinciden, el reembolso será acreditado en la tarjeta de crédito o cuenta bancaria.

Por último, para aquellos que compraron las entradas en algún punto de venta oficial en efectivo, deberán también acercarse a partir del 27 de agosto a la boletería de La Rural. En ese contexto, deberán llevar, además, las entradas correspondientes y el documento.

Vale aclarar que solamente serán reembolsadas las entradas que cumplan con los requisitos antes mencionados. Al mismo tiempo, los organizadores señalaron que no se responsabilizan por los pases adquiridos en canales de venta no oficiales o conseguidos a través de alguna promoción.

Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 5 de Ago de 2018 a las 1:53 PDT

Tras pasar dos semanas internada, la artista de 25 años se mostró mucho mejor en sus redes sociales, y rompió el silencio con un extenso mensaje de agradecimiento. "Siempre he sido transparente sobre mi relación con la adicción. Esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho", escribió.