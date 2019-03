Depresión, exilio y el fin de la plata: la trama secreta del divorcio de Vannucci y Garfunkel

Después de ocho años de relación, Victoria Vannuci y Matías Garfunkel firmaron los papeles de divorcio en Miami, ciudad en la que se instalaron en 2016 luego del avance judicial sobre el patrimonio del empresario. Se supo poco. Una amiga de la modelo fue la que se encargó de confirmar la ruptura de la pareja, pero no reveló cuáles fueron los motivos.

Vicky ya no se mueve con chofer, ahora maneja y lleva una vida más simple"

Victoria Vannucci y Matías Garfunkel se divorciaron tras ocho años de relación.

Según consigna la revista Caras, uno de los principales motivos de la ruptura “fue la depresión que le produjo (a Victoria) el exilio forzado”. En efecto, la noticia de la separación llega menos de un mes después de que el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 8, procesara al empresario por evasión, en el marco de la causa que investiga la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias. ¿Cuánto debe? $29.451.971,39.

Garfunkel se encuentra embargado y procesado por la Justicia por evasión impositiva y, desde entonces, se instaló junto a Vannucci y los dos hijos de la pareja en Estados Unidos: Indiana, de 6 años, y Jorge Napoleón, de 4. “La separación fue hace cinco meses, cuando lograron darse cuenta de que no eran felices”, sumó Ana Rosenfeld, abogada de la modelo.

Vannucci y Garfunkel tienen dos hijos: Indiana (6) y Jorge Napoléon (4).

“Vicky cambió por completo. Ya no se mueve con chofer, ahora maneja y lleva una vida más simple. Se levanta a la primera hora de la mañana para llevar a sus hijos al colegio, no cree más en la vida que tuvo. En los últimos años cambió, no la reconocerían si la cruzan por la calle, porque no sólo cambió espiritualmente, sino físicamente", sumó.