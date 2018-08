Despiadado cruce entre Yanina Latorre y Flavio Mendoza: "Es un misógino y maltratador "

Un fuerte y tenso momento se vivió en el ciclo Los Especialistas del Show, programa que conduce Marcelo Polino por la pantalla de El Trece. Todo comenzó cuando Yanina Latorre y Flavio Mendoza discutían sobre quién era más famoso: si Cinthia Fernández, íntima amiga del coreógrafo, o su ex pareja, Matías Defederico.

Mientras que la panelista intentaba diferenciar la fama de lo mediático, el creador de la obra Siddharta defendía a su compañera y amiga. “Para vos la fama es el Bailando y Siddaharta y hay un mundo detrás del teatro. Hay gente que es escritora y que tal vez Doña Rosa no la conoce porque no es culta”, disparó la mujer de Diego Latorre.

Yanina, visiblemente shockeada por el comentario de Flavio Mendoza.

Esto, claro está, enfureció a Flavio, quien no midió sus palabras, arremetió contra la intimidad de Yanina y atacó dónde más le duele: las tantas veces comentada infidelidad de su marido. “Estás totalmente equivocada. También hay gente como vos que no sabés por qué está, pero está”, dijo Flavio, elevando la temperatura de la discusión.

Lo cierto es que el ida y vueltas entre ambos detonó cuando el coreógrafo trajo al recuerdo el nombre de Javier Bazterrica, el gigoló que tuvo un affaire con la hermana de Flavio. “El Gigoló salió con mi hermana y a mí me da vergüenza. Famoso no es cualquiera, otra cosa es que tengas popularidad. Fama es dejar un precedente”, dijo él.

A lo que Yanina retrucó: “El Gigoló dejó un precedente. Se encamó con tu hermana, dejó un precedente y no es artista”. Esto descolocó a Flavio, quien sin dudarlo le tiró con munición gruesa a su compañera de ciclo: “Tu marido estuvo con Jaitt, se encamó con ella y se hizo mucho más famoso después de que se encamó porque ya estaba medio tranquila su carrera”.

El ida y vuelta siguió durante algunos segundos más, pero cuando todo parecía que terminaba en una discusión entre compañeros, este jueves la mujer de Latorre se refirió al cruce con Flavio y lo tildó de “misógino”. Además, puso en duda su continuidad en el programa que conduce Polino.

Consultada sobre lo que había vivido durante el programa Los Ángeles a la mañana, la panelista sostuvo que el coreógrafo “es un desubicado, es un misógino y maltratador” y señaló que si le van a decir “cornuda” cada vez que debata sobre un tema, no trabajaría nunca más.

“Yo lo leí (por Flavio) la semana pasada hablar de los empleados de una pizzería y decir que eran unos extranjeros, unos patas sucias. Entonces, tiene un problema con la discriminación. Cree que si no fuiste a un reality como el Bailando, porque él se hizo famoso en el Bailando, no sos”, dijo.

Al final de su descargo, Yanina advirtió que Flavio le pidió disculpas al aire, pero que no se acercó fuera de cámaras para hablar. “En el corte no se acercó ni nada, creo que se sintió incómodo. Al aire me pidió disculpas, pero no se las tomé porque no sé si son sentidas o porque alguien le dijo que estuvo mal”, describió la mujer de Diego Latorre.

Y sentenció: “Es muy difícil trabajar con alguien con el que si vas a discutir te va a agredir con tu vida o tu pasado. Que me agreda con algo mío, no con algo que haya hecho Diego porque no tengo manera de defenderme. Yo nunca me metí en si lo engañaron o con su novio. Si hubieran sido disculpas sinceras, después me hubiera llamado por teléfono, porque fue muy duro”.