Después de los polémicos chats, Nicole Neumann volvió al ataque y aniquiló a Cubero

Después de que se viralizaran unos polémicos y violentos chats de Nicole Neumann a su ex marido, Fabián “Poroto” Cubero, la modelo volvió al ataque y explicó en qué contexto se dio la conversación. Otro round, nuevas acusaciones.

Nicole Neumann y Fabián "Poroto" Cubero siguen la pelea.

“Esto es un papelón y me da lástima por mis hijas. No me interesa lo que uno diga en un momento de calentura, hablando por la educación, de las cosas que están bien o que están mal con los hijos, con el padre de tus hijos. El resto es todo secundario”, lamentó Nicole, en diálogo con el ciclo Nosotros a la mañana.

En su descargo, la rubia explicó que su bronca no es dirigida hacia la actual de Cubero, Mica Viciconte. “Esa persona no corta, ni pincha en mi vida; mis diferencias son con el padre de mis hijas con quien, lamentablemente, no se puede tener un diálogo tranquilo y coherente, como debería ser. Y los temas de esta semana fueron los regalos por el Día del Maestro, los regalos de los cumpleaños y el día de deporte de mis hijas, el sábado”.

Mica Viciconte es la actual novia de Poroto Cubero.

Uno de los disparadores de la furia de Nicole fue la respuesta que le dio Cubero cuando ella le anunció que asistiría a un acto escolar. ¿El motivo? Iban a ir Mica y una amiga. “No fue eso (que fuera la novia de Poroto), fue la contestación que me dio cuando le dije que yo iba a ir a los sports de mis hijas. Me contestó 'les cagaste el plan'... Ahí es donde nace un conflicto de mi parte, por esa respuesta ridícula. Ahí es en donde digo que quiere boicotear mi rol de madre. Y quiero creer que el que toma las decisiones sobre mis hijas es él".