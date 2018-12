Después de pedir trabajo en las redes, Cinthia Fernández se incorporará a un programa de El Trece

Cinthia Fernández vivió días atrás uno de los peores escenarios que puede transitar un trabajador a esta altura del año: la despidieron y la cruzaron con su reemplazo.

A la ex participante del Bailando le anunciaron que no le renuevan el contrato como panelista de Involucrados mientras presentaban al aire a quien será su reemplazante a partir de enero: Sol Pérez.

Incómoda por el momento que le tocó vivir en manos de Mariano Iúdica, conductor del ciclo de América, y compañía, la bailarina solo hizo algunos gestos asegurando que a ella la habían echado del programa.

"¡Cuanta falta de respeto!", escribió la modelo minutos después del desagradable momento, sin aclarar si se refería al trato que recibió en América.

Cuanta falta de respeto! — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 17 de diciembre de 2018

A partir de ahí, la morocha comenzó con la búsqueda de un nuevo trabajo. Cabe resaltar que Cinthia en tan solo 24 horas se quedó sin los dos trabajos –fue eliminada del Bailando por un sueño- que le daban los ingresos necesarios para atender las necesidades de sus hijas.

La morocha denunció al papá de las pequeñas, Matías Defederico, por no cumplir con la cuota alimentaria. “Él me estaba pasando una plata y ahora me pasa menos del mínimo de lo que me tiene que pasar. La que la pasa mal y la que no llega fin de mes soy yo”, dijo.

Por esta razón, la modelo no perdió el tiempo y se puso en búsqueda de un nuevo trabajo que le ayude a enfrentar los gastos mensuales. “¿No te falta un demon.....digo una angelita? acá desempleada se ofrece”, le preguntó a Ángel de Brito a través de las redes sociales.

Rápidamente, el periodista no dudó en dejarle la puerta abierta para una eventual incorporación a El Trece y este jueves la presentó como nueva panelista de Los Ángeles a la mañana. “En enero, estrenamos Angelita. Bienvenida Cinthia Fernández”, escribió el conductor de LAM.

Este jueves, la modelo apareció por primera vez en el año en el piso del ciclo de El Trece. “Se me rompió el GPS. Vi luz y entré. Estoy muy desocupada, así que si algún demonio se te fue...”, agregó con picardía, logrando que De Brito la invitara a sentarse en la única silla vacía.

Lo cierto es que hoy Cinthia hizo una especie de prueba en vivo como panelista y no dudó en disparar contra Jimena Barón, a quien calificó como la peor bailarina del certamen que conduce Marcelo Tinelli y que hoy decidirá a su nuevo campeón. "Cuando la salvaron en el tango dije 'ustedes están ciegos'. No sé si tomaron antes de eliminar”, manifestó.

Y siguió: “No es nada contra Jimena, pero pisaba huevos, estaba chueca. Se mereció ir más de una vez al teléfono. Fue la única que involucionó en el Bailando”. Fue entonces que De Brito dejó las excusas de lado y se sinceró: "Tengo tres personas al lado que veían a Eleonora Cassano. Con el jurado la salvamos porque la queríamos ver en la final".

Visiblemente molesta e indignada, la flamante panelista de LAM sentenció: "Yo no lo puedo creer... Y no es una cuestión de querer o no, yo estoy hablando de baile y fue la peor. Jimena bailaba mal y se lo dije en la cara".

Por otro lado, habló de su repentina salida del programa que conduce Iúdica y cerró: “Me echaron. No me lo esperaba. Me lo avisaron la semana pasada de que necesitaban achicar presupuesto pero después contrataron más gente”.