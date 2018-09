Día movido en el Bailando: se lesionó Jimena Barón y Cinthia Fernández presentó su renuncia

Es muy probable que el BAR (Bailando Assistant Referee), el sistema que implementó este año la producción del Bailando por un sueño guiados por el método que utilizan los árbitros de fútbol en algunas competiciones a lo largo del mundo, haya sido una de las peores ideas del equipo que dirige Marcelo Tinelli. O por lo menos, la más difícil de implementar y hacer que funcione adecuadamente.

Hasta ahora el BAR no funcionó como se esperaba.

El Bailando regresó a la pantalla chica el lunes 3 de septiembre y a poco más de una semana del debut, el sistema apenas participó del espectáculo. El BAR está integrado por Lourdes Sánchez, quien además es su presidenta, Jorge Moliniers y “La Chipi” Anchipi. Y hasta el momento solo incidieron en el puntaje del Pollo Álvarez y protagonizaron algún cruce con Marcelo Hugo. ¡Nada más!.

Según había explicado el propio Tinelli, el BAR le iba a permitir a tres veedores expedirse sobre algún punto polémico de cada performance siempre y cuando los coach, los jefes de coach o el propio jurado así lo quieran.

Pero, al parecer, este mecanismo podría dejar de existir en las próximas horas debido a un ofrecimiento que le hizo Tinelli a la mujer de Pablo “El Chato” Prada. O, al menos, quedaría acéfalo, ya que Lourdes no podría ejercer más como su presidenta.

El miércoles, Macarena Rinaldi se dislocó el hombro izquierdo durante la pasada de la coreografía que puso en duda su continuidad en el certamen de Baile. Tras los estudios, el parte médico determinó que la bailarina tiene rotura de ligamentos, lo que la dejó afuera del certamen.

Tremenda responsabilidad ���� pero no puedo decirte que no porque amo bailar en esa pista���� https://t.co/ij8FzXD7E2 — Lourdes Sánchez (@lourdesanchezok) 13 de septiembre de 2018

Esto provocó que la producción de LaFlia y el propio Marcelo Tinelli salieran en la búsqueda de una reemplazante, con experiencia, para la novia de Federico Hoppe. Cabe resaltar que Rinaldi tenía que debutar junto a Diego Ramos este mismo jueves. Razón por la cual el conductor optó por ofrecerle ese puesto a Lourdes, quien meses atrás se había negado a bailar en el certamen.

Para convencerla, el conductor le dejó un mensaje a través de su cuenta de Twiter: “Ante la tremenda lesión de Maca Rinaldi, le propongo a Lourdes que la reemplace en este ritmo junto a Diego Ramos. Si logran pasar de ronda, tendría que reemplazarla también en el Aquadance”.

Rápida de reflejos, la bailarina agarró su teléfono y le respondió a su jefe aceptando el desafío que le propuso. “Tremenda responsabilidad, pero no puedo decirte que no porque amo bailar en esa pista”, fue la respuesta de Lourdes ante el pedido del conductor de Showmatch.

De concretarse esta propuesta, desde Los Especialistas del Show advirtieron que también le ofrecieron a Silvina Escudero reemplazar a Rinaldi, el BAR quedaría por ahora en manos de La Chipi y Moliniers, aunque con menos participación de la que ya tenían en el show.

Se lesionó Jimena Barón

Si bien el Bailando arrancó hace poco, el hecho de que el Aquadance sea el segundo ritmo sumado a las exigencias lógicas del tiempo, provoca que los accidentes aumenten. Por ejemplo, Jimena Barón debió ser atendida este jueves en el Sanatorio de La Trinidad, en Palermo, luego de haber sufrido un duro golpe en una de las piletas del ritmo mientras ensayaba.

La artista está acompañada por su bailarín, Mauro Caiazza, y su coreógrafo, Matías Napp, y está a la espera de que le hagan una radiografía para saber la gravedad del golpe. Mientras tanto, espera sentada en una silla de ruedas en el sanatorio.

"Me lesioné haciendo la mortal en el ensayo del Aquadance. Lloré como un sapo pero mi entrada a la guardia fué triunfal porque tengo el equipo más hermoso del planeta. Por nada del mundo quiero irme del programa y ya estoy haciendo todo para recuperarme", escribió Barón.

Renunció Cinthia Fernández al Bailando

Después del furioso cruce que tuvo con Laurita Fernández -la conductora radial había negado haber participado de una campaña publicitaria para el negocio que maneja el actual novio- Cinthia Fernández decidió presentar su renuncia al Bailando.

Según la ex de Matías Defederico, esto se debe al audio de Lourdes Sánchez que el booker, Sebastián Centeno, filtró. "El tema es que este booker, este desgraciado le mandó el audio a Martín Baclini. Yo sí necesito laburar y tengo una excelente relación con Lourdes. No salí beneficiada de la situación. No sé, pero esta me las va a pagar", avisó Cinthia.