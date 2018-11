Diego Torres: "Nuestros gobernantes no están a la altura de lo que el pueblo necesita"

El cantante Diego Torres reapareció más analítico que de costumbre. Sin pelos en la lengua, analizó la realidad política y social, y advirtió: "Hay cosas de la política vieja que no van más".

Torres filoso: "Esta película ya la he visto varias veces".

La charla comenzó con una reflexión sobre su crecimiento artístico y su vida, la que mantiene lejos de la prensa. "No cambié por ser un artista o cantante popular. Sigo siendo la misma persona. Me conecto con mis afectos porque los quiero y no porque tenga interés a cambio. Y creo que ellos se conectan de la misma manera. Está bueno tener los pies sobre la tierra cuando son necesarios y buscar inspiración en la altura cuando uno la necesita. Pero la vida se vive pisando firme", afirmó ante el portal Infobae.

Pero al momento de hablar de la actualidad, el músico se mostró crítico de la política del Gobierno actual y aseveró: "Indudablemente se nota cada vez más que los gobernantes no están a la altura de lo que el pueblo necesita. Creo que no están a la altura, que no le damos el valor que tiene".

El músico se presenta el 1 y 2 de noviembre en el Luna Park.

"Cada vez se nota más que los gobiernos, indudablemente, no buscan el bien común sino el bien de ellos. Que no se sienten a ver qué país queremos a 30 años, gobierne quien gobierne. Tratemos de buscar cosas que tienen que estar de una manera por así funcionaría mejor. Y así vamos castigando y dañando a nuestro país", dijo.

Sin escaparle al tema, el actor sumó que a la corrupción hay que erradicarla. "Yo esta película que estamos viendo, que los que tenemos mi edad, ya la he visto varias veces. Estamos con discusiones viejas que no nos permiten plantear un país a futuro. Desde ya, erradicar la corrupción y tener un sistema un poco más limpio porque es obvio que muchas cosas son una mentira y hay mucho hipócrita", expresó.

Por último, Torres también marcó su posición con respecto a la legalización del aborto: "Lógicamente estoy a favor. Es bueno destacar que uno que está a favor del aborto no quiere decir que sea pro aborto y que no quiera a los niños. Me parece que estamos un poquito radicales a veces. Desgraciadamente (el aborto) sucede y la mujer tiene que encontrarse con esta situación difícil. Entonces, tenemos que ser conscientes que esto sucede", expresó.

"¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle una posibilidad de que lo haga en un lugar correcto y con el cuidado que se merece o vamos a seguir? Cuidemos todas las vidas. Está claro que en países donde se ha aprobado la ley del aborto no es que crece, sino que hay un desarrollo y un estudio. Hay que hacerlo bien para que esto sea bien llevado a cabo. Por el otro lado, está claro que amo a la familia, pero una cosa es una cosa y otra cosa, es otra cosa. Son debates distintos y entrar en esa contienda me parece que es lastimarnos y hacernos daño con algo que no nos lleva a un buen resultado".