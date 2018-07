Diego Torres y Gimena Acardi nos adelantan los detalles de "Re Loca"

Hoy se estrena "Re Loca" la película protagonizada por Natalia Oreiro, Diego Torres y Gimena Acardi. El periodista Javier Ponzone entrevistó en exclusiva para Big Bang a los dos últimos que en el film además son pareja.

"Diego es una estrella de nuestro país, es un groso, un talentoso. Fue un gran compañero de trabajo. Me dio mucho entusiasmo cuando me dijeron quién iba a ser mi pareja en la película. Me costó decírselo en la cara, pero de chica lo escuchaba todo el tiempo", sostuvo Acardi quien remarcó la buena química que hubo en el set entre abos.

"Fue positivo encontrarme con Gimena, una chica fácil para trabajar. Esta bueno poder trabajar tranquilos. Yo llegue para ensayar sobre la hora. Los dos teníamos muy claro lo que buscábamos con estos personajes y la dinámica apareció muy rápido. Cuando hay buen clima para trabajar, todo aparece", agregó Torres.