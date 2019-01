La justificación de la "Mole Moli" después de que su mujer lo denunciara por violencia de género

Fabio “La Mole” Moli rechazó las acusaciones por haber golpeado a su esposa, quien lo denunció por violencia de género y lo echó de la casa que comparten en la provincia de Córdoba. El ex boxeador aseguró que discutieron pero que nunca la golpeó. “Nunca le toqué la cara”, señaló.

En declaraciones al programa cordobés El show de la mañana - donde el ex boxeador trabaja desde hace algunos años - aseguró que tuvieron una discusión de pareja pero rechazó haber golpeado a su esposa, Marta Graciela Galiano, conocida como “La Negra”, que presentó la denuncia ayer en el Polo de la Mujer de la localidad de Villa del Rosario, a donde llegó muy golpeada.

La Mole Moli fue denunciado por su esposa por violencia de género.

“La Negra nunca dijo que estaba desfigurada. Discutimos pero nunca le pegué, nunca le toqué la cara”, se justificó el ex boxeador, quien luego remarcó que no volverá a hablar del tema. “Fue una discusión terrible, pero quedó todo bien. Ella fue a comprar cosas después, pero no sé qué le pasó. Debe haber pensado que no quería saber más nada con este loco, hace 30 años que estamos, mil veces hemos discutido”, agregó.

“En ningún momento la ‘Negra’ ha estado internada, yo estoy tranquilo pero hay gente que te pone en duda”, manifestó.

Según informó el Polo de la Mujer, la esposa de Moli llegó muy golpeada este jueves. El ex boxeador fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de lesiones leves calificadas reiteradas y amenazas reiteradas. La Justicia además dispuso una restricción de acercamiento a menos de 300 metros y custodia policial para Galiano.