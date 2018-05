Dos potencias se saludan: Marixa Balli le contó a Jimena Barón cómo fue su romance con Rodrigo

El Potro, filme que repasará la vida del cantante cuartetero Rodrigo, poco a poco va redondeando su casting. Así, a la elección de Rodrigo Romero para encarnar al cordobés, se sumó la noticia de que Jimena Barón interpretará a Marixa Balli.

Luego de conocer la noticia, la actriz se contactó con la bailarina y vedette para pedirle consejos y escuchar anécdotas sobre el romance que la unió al "Potro" a principios de los '90.

"Ella es muy copada, a la media hora ya éramos íntimas", elogió Balli a Barón en charla con Tomás Dente en el programa Vino para vos. "Es una tipa increíble. Me preguntó qué viví y qué sentí con él".

"Ella es brutal, tiene esa espontaneidad. Somos parecidas en muchos aspectos. Va a fondo y pregunta todo. Fue muy gracioso", agregó.

Balli señaló que no intentó darle direcciones sobre cómo interpretarla sino permitirle que la conozca a fondo. "Preguntame lo que quieras, exprimime que a vos te voy a decir", fue su invitación a Barón.

Amor explosivo

Marixa y Rodrigo se conocieron en 1991 cuando ella participó en el videoclip de la canción La chica del ascensor.

"Caí enojada a la grabación porque no quería hacer un video para la movida tropical, no estaba en mí en aquel momento", recordó Balli. "Qué increíble, porque me enamoré de él al toque".