Drogas, plata y peleas: la feroz interna que generó el "impuesto" velorio de Rodrigo

Tras el regreso de Jorge Rial a Intrusos, este lunes visitó los estudios de América Patricia Pacheco, quien decidió romper el silencio y hablar de todo, después de que el mes pasado se estrenara en los cines la película sobre la vida de su ex, Rodrigo "El Potro" Bueno.

Además de contar los problemas de adicción que tenía el cantante, Pacheco se animó a revelar detalles íntimos del velorio de "el Potro", al que según contó, su hijo, ella y Beatriz Olave no pudieron ir porque la novia del artista no se lo permitió.

Patricia Pacheco habló de los momentos previos al accidente.

Durante más de una hora de charla, Patricia Pacheco rememoró el día del accidente, donde contó que todos los que iban en la camioneta viajaban en silencio porque tenían miedo de la velocidad que Rodrigo Bueno había agarrado en la ruta, luego de que el cantante empezara a pelearse con otro conductor por una mala maniobra.

"Yo puedo hablar del padre de mi hijo, porque me parece que se lo merece, pero hay gente que no quiere que yo hable. Antes del accidente, Rodrigo paró en la ruta y se drogó. Yo desde que lo conocí, siempre consumió y a veces él usaba la droga como herramienta para tener voluntad", aseguró.

Además, dijo que aunque en las pericias que se hicieron tras el accidente no se confirmó que "el Potro" se hubiera drogado, la realidad es que él siempre consumió y ella lo supo desde el primer día.

"A Beatriz no le gusta que yo hable con sinceridad, por eso se enojan. La familia de él nunca aceptó que consumía drogas", agregó.

Sobre esto, dijo que la familia de Rodrigo jamás aceptó que él se drogaba, y contó que por eso siempre que ella dijo la verdad de forma pública, ellos prefirieron enojarse y dejar de lado a Ramiro Romero, el único hijo reconocido del cantante de cumbia.

"Después de que yo dijera esto, Ulises saltó a decir que yo consumía con Rodrigo, entonces tuve que buscar todos mis análisis de orina y sangre y tuve que ir a un juzgado para demostrarle a él que yo no me drogaba. Yo lo único que hice fue fumar marihuana, pero tampoco era Bob Marley", dijo y hasta aseguró que Beatriz Olave, la madre del artista, jamás aceptó ni quiso a su nieto.

"Beatriz nunca aceptó a Ramiro como nieto. Hoy nuevamente vuelvo a sentir que no lo quiere por el trato que le da. Se refieren a Ramiro como 'tu hijo' y es de los dos en realidad. Un hijo que los dos quisimos tener", comentó apenada.

Pachecho aseguró que Beatriz Olave nunca quiso a su nieto.

En medio de sus explicaciones, Pacheco hizo referencia también al velorio de Rodrigo Bueno, al que finalmente no pudo ir porque la novia de ese momento del artista, Alejandra Romero, no se lo permitió.

"Alejandra Romero estuvo en el velorio de Rodrigo. ¿Sabés quien no fue? Mi hijo, no fui yo, y tampoco Beatriz. No fue nadie, la única que estaba ahí tirada, fue ella", sostuvo, al mismo tiempo que agregó que Romero no la llamó para preguntarle si quería hacer una ceremonia íntima para que el hijo del cantante pudiera despedirse.

La familia de Rodrigo Bueno no fue a su velorio.

Sobre esto, aseguró que su hijo no pudo ir al velorio del padre, y que ni siquiera se le preguntó a Beatriz Olave si quería cerrar el cajón de su propio hijo.

"Así se manejaron y es Alejandra encima la que piensa si la echaron de una casa o no. Yo a Rodrigo lo tuve que ver por la tele, porque después del accidente no lo había visto", dijo por último.