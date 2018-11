EXCLUSIVO | La madrugada de terror de Tristán: habló uno de sus vecinos y contó todo

"Mi papá se atrincheró y casi tira a mi hermano de un décimo piso". Esa frase es parte del relato de Hernán Rado. Se lo escucha desesperado al pedir ayuda al 911 preocupado por su padre. Pero en un intento de minimizar el hecho, el hombre habló ante las cámaras de Involucrados y explicó que el hecho fue menor.

El relato del vecino: "Tristán le dijo andate o te pego un tiro"

La zona gris en la que entró el hijo del cómico se pondría oscura ante el relato de un vecino del edificio al que pudo acceder BigBang. Hace un par de meses, su hijo Federico se mudó con su padre porque no tendría dónde vivir. El joven no tendría trabajo estable. Esta problemática empeoraría la relación que mantiene con su padre, a la que los allegados definen como conflictiva.

Según el testimonio del vecino, el cómico estuvo en Pergamino durante el fin de semana a donde fue para visitar a sus familiares. Tristán le había dejado tres mil pesos a su hijo para que pueda manejarse durante los días en los que él no estuviera y le pidió que le compre el pasaje de vuelta a Capital Federal.

Federico no habría comprado el pasaje y se habría gastado el dinero. Tristán tuvo que realizar la compra desde la terminal. Una vez que llegó a su casa, el actor discutió fuertemente con su hijo.

"Se lo escuchaba furioso. Tristán lo echó de la casa a los gritos. El hijo lloraba y se escuchó que el cómico le dijo algo como 'andate o te pego un tiro' y Federico le decía que no hacía falta que lo mate, que él se iba a suicidar. Luego el hijo se fue y a la mañana llegaron los móviles, una ambulancia y luego los bomberos", enumeró el vecino.

Al parecer, con la denuncia que hizo el otro hijo, Hernán Rado debido a que Tristán no le respondía los llamados. Al presentarse la Policía al domicilio se encontraron que el cómico no negaba a abrir la puerta. Y cuando los oficiales insistían, el actor habría amenazado con quitarse la vida tirándose por el balcón.

Las contradicciones de los hijos de Tristán

Mientras las versiones circulan, ambos hijos intentan que este episodio intenso no afecte la gira teatral a la que Tristán está apunto de comenzar por Las Grutas. Algo incómodo pero con el objetivo de calmar las aguas relató cómo sucedieron los hechos. "Hoy a la madruga mi hermano tuvo una discusión, vino a mi casa, lo llamé. Como no me atendía, me preocupé mucho. No atendía la puerta, no podía entrar al departamento y desde la seguridad del edificio no lo podían ubicar. Llamé al SAME pero me informaron que debía llamar a la Policía primero, como dice el protocolo y así lo hice", comentó.

La explicación del hijo de Tristán.

Hernán insistió en su relato que su padre no es violento ni agresivo, además de desmentir que cuente con un arma. "No tiene armas, no es violento, está mejor que nosotros va a hacer temporada en la grutas. Sabe la letra mejor que nosotros", insistió. Pero cuando parecía que la nota llegaba a su fin, desde la producción del programa le pidieron que escuche el audio de la llamada se registró su pedido de ayuda.

"Le comento lo que pasa. Mi padre, un hombre de 83 años, se encerró en el departamento. A mi hermano lo acaba de apuntar con un arma y amenazó con tirarlo de un décimo piso. Está sacado. Amenazó a mi hermano, se atrincheró y amenazó con prender fuego el departamento", así resumió ante la operadora del 911 lo que vivieron. Hernán ante la prueba contundente no negó sus palabras, pero sí buscó la manera de suavizar sus afirmaciones.

"Es mi voz. Hay cosas que uno dice alterado. Tenía a mi hermano al lado, no sabía cómo había sido todo. Hay cosas que no eran así, luego fui yo al domicilio y estaba nervioso. Es verdad que existió una discusión familiar, pasó algo. El SAME me pidió que llame al 911 porque se trataba de una pelea madrugada", siguió admitiendo que quizás alguna de sus expresiones fue exagerada para que las autoridades vayan cuanto antes a verlo.

"Dije cosas de más al 911 en mi situación de nervios", se justificó y aseguró que su padre asiste de manera frecuente al neurólogo y que se encuentra bien en tiempo y espacio.