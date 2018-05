Ego, celos y "problemitas de money": Moria salió con los tapones de punta y aniquiló a Tinelli

De un día para el otro, Moria Casán pasó de ser una de las grandes confirmadas a tener un pie afuera como jurado del Bailando por un sueño. Para La One, esto es una suerte de castigo por haber reemplazado a Marcelo Tinelli en la conducción del ciclo el año pasado, cuando el histórico conductor se había quedado sin voz en pleno programa.

En esa línea, la conductora de América TV sostiene, está segura, que se queda afuera del ciclo de canal Trece por el “ego” del hombre de Bolivar.

Consultada sobre su eventual alejamiento del programa más visto de la televisión –el cual aparentemente regresará a la pantalla chica a mediados de julio- Moria quiso dejar en claro que ella mantiene una buena relación con la producción de Tinelli.

“Yo los adoro, estoy feliz de estar, de haber estado o lo que fuese. Lo único que les puedo decir es que la última novedad que tuve fue el viernes pasado, cuando me llamó el Chato (Prada) para decirme que de ninguna manera esos rumores salían de ellos”, explicó.

Sin embargo, frente a esto, La One remarcó que existe una cierta “desprolijidad” en el equipo de Tinelli. “Si hay rumores, y si no se me respeta a mí, que hace diez años que estoy ahí…Rumores que se los dicen primero a periodistas o panelistas como una opereta muy berreta” señaló.

Tinelli se quedó sin voz y Moria lo reemplazó.

Y continuó: “Me parece que ya hay una desprolijidad en todo. Yo le dije al Chato el otro día que me habían dicho que los rumores salían del riñón de ellos, pero es lo de menos. Si voy a firmar un contrato con alguien -agregó Moria-, y ya hay desprolijidades en lo que es el trato, me parece que no está bueno y me extraña de parte de ellos, que son como una familia para mí”.

En diálogo con Los Ángeles a la mañana, la ex vedette explicó que Prada la llamó un día para firmar el contrato, algo que le pareció raro porque no se había hablado del tema anteriormente ni de sus pretensiones para este año. “Yo le dije que no podía, no que no quería, pero después no hablamos más. Yo no firmé con exclusividad con América”, remarcó.

A su vez, Moria agregó: “Más allá de lo que pase, si vos trabajás diez años en una empresa y ya hay una desprolijidad en lo que es money, que se banca y se bancó, porque yo la banqué”. Por último, La One se refirió a Tinelli y recordó aquel momento que se tuvo que poner al hombro el ciclo.

“Muchas veces eso no se perdona, el ego de las personas puede llegar a ser muy grande, yo tengo mis dudas con respecto a eso. Yo a Marcelo lo quiero muchísimo, pero eso lo siento, pielcita. Cuando Marcelito estaba en los huvitos del papá, yo ya era Moria Casán”, disparó.

Moria bajo la conducción del Bailando por un sueño.

Por último, Moria remarcó que nadie la sacó del show y concluyó en relación a la vez que le tocó conducir el Bailando por un sueño: “Soy una señora grande y creo que eso Marcelo no me lo perdonó”