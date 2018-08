El Ángel y la correspondencia: la verdad detrás de la supuesta carta de Luis Ortega a Carlos Robledo Puch

El caso de Robledo Puch volvió a resonar con mucha fuerza gracias a la película "El Ángel", de Luis Ortega. No hay dudas que es un éxito en el cine nacional y que ya cuenta con reconocimiento internacional luego de ser presentada en el Festival de Cannes. Hace unos días circuló que en los últimos días el delincuente le había enviado una carta a Underground, la productora del film, para expresarle que le molestó la manera en la que fue presentada su vida en pantalla grande.

Rodolfo Palacios es el autor de la carta.

El hecho, revelado en Los Ángeles de la mañana y confirmado en Secretos verdaderos, fue desmentido por el propio guionista de la historia: Rodolfo Palacios. "Te escribo como par, como un hermano", dice la carta que el secretario de un juzgado difundió públicamente. Esas palabras no son de Ortega -como se dijo hasta hoy- sino del autor del libro "El ángel negro", sobre el que se basa el film.

A su vez, Palacios agregó que fue la única carta que intercambió con el delincuente. "Robledo Puch me mandó 40 cartas. Yo le habré mandado unas 30. Una de ellas es la que le adjudican, erróneamente (y sin dudas con mala intención), a Luis Ortega", escribió el autor en un tuit.

La carta a la que hace referencia Palacios, para desmentir la información falsa que circuló, fue enviada hace un año e incluye detalles como que Ortega se comprometía a no emitir juicio sobre el asesino serial. Pero no tardó en llegar la negativa de Robledo Puch a lucrar con su prontuario en la pantalla grande.

A su vez explicó que utilizó la psicología de Robledo en cuanto a términos o expresiones que no siente ni piensa, pero el objetivo era lograr convencerlo para que los recibiera junto a Luis: "Teniendo en cuenta la psicología de Robledo usé términos o expresiones que no siento ni pienso, pero el objetivo era lograr convencerlo para que nos recibiera a Luis y a mí. Fue una estrategia. Y, admito, un error", sostuvo y reveló cómo es su relación con Puch: “A mí Robledo me odia desde hace 10 años y amenazó con matarme de tres tiros a través de un ladrón del banco Río“.

Pese al ida y vuelta que mantuvieron, Luis consideró que lo mejor era no verlo. "Seguimos en otra etapa de investigación. La carta (que Robledo le dio a un secretario de un juez y el secretario repartió a los medios) es obra mía. Punto final", explicó Palacios dando por terminado el tema.

Lo cierto es que Robledo Puch prohibió la utilización de su nombre en la película y se reserva la posibilidad de iniciar acciones legales si su nombre aparece en alguna obra cinematográfica.