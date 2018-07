El Chino Darín defendió a su papá y arremetió contra Bertuccelli: "Fue hiriente y no se hizo cargo"

A mediados de junio, Valeria Bertuccelli se animó a hablar de la mala experiencia que vivió como compañera de Ricardo Darín durante su participación en la obra de teatro Escenas de la vida conyugal. “Me costaba mucho estar pasando por esa situación de destrato….Me sentí muy mal, la pasé muy mal, hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas”, había contado la actriz.

En aquella oportunidad, Bertuccelli habló de destratos, maltratos y de un falso rumor que corrió acerca de que se había enamorado. Lo cierto es que Darín no tardó en salir a defenderse, le pidió disculpas a la actriz, y señaló que "el movimiento femenino, la ley del aborto y el Ni Una Menos" contribuyen a "momentos de hipersensibilidad" en la sociedad.

El Chino Darín estuvo como invitado en Cortá por Lozano.

En esa línea, el actor remarcó: “Me han colocado en un grupo que es absolutamente indeseable. El de maltratadores, agresivos y violadores seriales”. Esta vez, a poco más de un mes de aquel escándalo, su hijo, el “Chino” Darín, habló de las acusaciones que realizó Bartuccelli en contra de su papá y no tardó en arremeter con furia contra la actriz.

“¿Cómo no lo voy a salir a bancar? Pero no porque sea mi viejo sino porque es una persona que conozco y sé cómo se maneja en la vida. No soy el único que lo conoce, somos muchos y salgo a bancar porque sé el tipo de persona que es e infinidad de personas pueden dar fe de eso. No lo dudo un segundo”, manifestó el actor en el ciclo Cortá por Lozano.

Y, muy serio, siguió al referirse a Bartuccelli: “Por otro lado, con toda la consciencia que significa saber que un reclamo público de estas características tiene que ser escuchado y todo lo que quieras. Pero llega un punto a esta altura donde digo que parece que fue una cosa casi hiriente, de tirar algo y no hacerse mucho más cargo nunca de nada”.

Darín se había mostrado dolido y enojado.

El hijo de Darín –que lleva viviendo en España desde hace algunos años y que está promocionando la película El Ángel- aseguró que ya superó su proceso de “mucha angustia” y se preguntó: “Pero a esta altura, digo ¿a dónde iba todo esto? ¿Qué hay de real?”

Y, finalmente, sentenció: “No puedo decir que la desconocía (por Bartuccelli). A mi viejo sí que lo conozco en profundidad. Uno se cruza gente todo el tiempo y laburás con ellos, pero no sabés realmente su interior de qué está hecho. Lo que sí noto es una cierta intencionalidad a la hora de hacer esto público y no hablar nunca más de nada. No sé, me suena un poco raro”.