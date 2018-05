El delantero salió a festejar el triunfo de su equipo y, de paso, le dedicó un fuerte mensaje a su ex, quien no tardó en salirle con los tapones de punta.

El "Kun" Agüero la llamó "traidora" y Karina contraatacó con furia en las redes sociales

El noviazgo entre Sergio “Kun” Agüero y Karina “La princesita” Tejeda estuvo lejos de tener un final feliz. Después de varios ideas y vuelta, la pareja dijo basta y se distanció, terminando así una relación de cinco largos años.

A raíz de la ruptura, la cantante decidió romper el silencio y aseguró que una de las razones de la separación fue porque “no terminamos de ser una familia”.

Además, Karina reconoció que está lejos de entablar una relación de amistad con Agüero, aunque remarcó que tampoco son enemigos. “¿Si mantengo algún vínculo con Benjamín (el hijo que tuvo el “Kun” con Gianinna Maradona)? Sobre ese tema yo no digo si hubo o no relación, me lo guardo, porque cuando hay chicos no opino”, concluyó.

Estas palabras, al parecer, disgustaron al futbolista, quien durante las celebraciones por un nuevo título del Manchester City le tiró un “palito” a su ex. Y es que en medio de los festejos por la coronación de la Premier Legue, se dio conocer un video que fue publicado por Nicolás Otamendi, en donde el delantero -a pura fiesta- habló de más y arremetió contra la cantante.

La fuerte respuesta de karina.

Mirando directamente a la cámara, mientras cantaba al ritmo de "Bella" de Wolfine, Agüero disparó: "Para vos traidora, traidora". Lo cierto es que los internautas no tardaron en deducir que estos dichos estaban dirigidos a la ex de El Polaco, quien no tardó en responder a través de las redes sociales.

Karina aseguró que las cosas no terminaron bien con el Kun.

Minutos después, Karina compartió una historia en Instagram con un fuerte mensaje como ¿respuesta? al fuerte mensaje de Agüero. “Vos mujer, te mereces a alguien que te llame por tu nombre y no con insultos que muestran más su cobardía que tus defectos”, escribió.