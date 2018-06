El Lollapalooza 2019 ya tiene fecha: ¿dónde y cuándo podrán comprarse las entradas?

La sexta edición del festival Lollapalooza Argentina ya tiene cita fija: el 29, 30 y 31 de marzo volverá al Hipódromo de San Isidro y las entradas comenzarán a venderse el 4 de julio.

La edición anterior agotó todos sus tickets.

Desde ese día, los abonos Early Bird para los tres días del festival podrán adquirirse desde las 10 de la mañana a 2.500 pesos más service charge a través de la web lollapaloozaar.com/tickets y en los puntos de venta habilitados de AllAccess.com.ar.

El primer día de venta, el único punto de expendio habilitado será el de La Rural, frente a Plaza Italia, de 10 a 22. Allí, se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona. Al día siguiente, se sumarán Open 25 (Av. Corrientes 902) y el Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455).

El festival tendrá cinco escenarios y más de 100 bandas.

Además, a partir del 4 de julio y hasta el 10 inclusive (o hasta agotar stock de 120 mil entradas) se habilitará la preventa exclusiva con tarjeta Santander Río con el beneficio de hasta tres cuotas sin interés.

Una vez finalizado el stock de Early Bird, comenzará automáticamente la preventa 1 de abonos para los tres días del festival a 3.500 pesos más service charge y, sucesivamente, se pasará a las siguientes fases de venta.

Toda esta información y las próximas actualizaciones están disponibles también en las redes sociales del festival, suscribiéndose a la E-List en Lollapaloozaar.com, o descargando la aplicación oficial para iOS y Android.

Un evento con historia

Lollapalooza Argentina es un festival al aire libre que, en su sexta edición, contará con cinco escenarios y más de 100 bandas. El público también podrá disfrutar de propuestas gastronómicas con los más reconocidos chefs y actividades de importantes marcas.

El Lollapalooza fue creado por el músico Perry Farrell.

Entre otros, pasaron por ediciones previas del evento artistas como Metallica, Red Hot Chili Peppers, The Strokes, The Killers, Arcade Fire, Jack White, Lana Del Rey, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Skrillex, Major Lazer, Soundgarden, Lorde, Nine Inch Nails, Liam Gallagher, Noel Gallagher's High Flying Birds, Duran Duran, Kasabian, The Smashing Pumpkins, New Order y Cypress Hill.

Producido por DF Entertainment, C3 Presents y William Morris Endeavor (WME), el festival fue creado por Perry Farrell, líder de la banda Jane's Addiction.