¿El Polaco a juicio? Lo acusan de suspender un recital a último momento: "No tengo nada que ver"

El próximo jueves 8 de noviembre dará comienzo en Puerto Madryn la Fiesta del Cordero que contará con la presencia de distintas y muy diversas bandas nacionales como “Los Tekis” y “La Barra”. En ese marco, se había anunciado con bombos y platillos, además, la presencia de Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, quien iba a estar a cargo del show central del evento durante el sábado.

Sin embargo, este mismo martes el intendente de esa localidad, Ricardo Sastre, anunció que el cantante de cumbia se había bajado de la fiesta a pocos días de su inicio.

“Es una irresponsabilidad por parte del artista. Sobrevendieron una fecha, metieron cuatro recitales en una noche y te terminan diciendo que no pueden”, dijo, visiblemente molesto, el dirigente.

Y siguió: “La fecha estaba confirmada, y ambas partes lo sabían. Después de eso, ellos vendieron de más los shows, se fueron quedando sin espacio y le comunicaron al municipio que no venían, cuando ya estaba todo acordado, con firma de contrato, incluso en lo económico”.

En ese marco, el Intendente a su vez señaló que “estamos a la búsqueda de un reemplazante que esté a la altura de las circunstancias, para una fiesta tan importante como esta, tanto para Madryn como para la Provincia” y aclaró que le iniciarían al músico acciones legales.

Pero la respuesta del ex participante del Bailando no se hizo esperar y través de las redes sociales aseguró que desde Puerto Madryn jamás se contactaron para contratarlo.

“No tengo nada que ver, nunca me contrataron, nunca tuve fechas para tocar ahí. Contrataron a otra persona que yo no era por medio de otros representantes que yo no conozco” sostuvo.

Al mismo tiempo, advirtió que cuando le avisaron ya era tarde porque tenía otros compromisos y sentenció: “Me hubiese encantado estar ahí. Ojalá que pueda estar otro día y que se contacten con gente de mi staff. La próxima que se comuniquen con la gente que me maneja y no con terceros que los terminan cagando”, concluyó el cantante.