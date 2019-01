El amor después del Kun: Karina La Princesita se mostró con su nuevo novio

Parece que Karina La Princesita encontró la inspiración perfecta para escribir canciones de amor. La cantante y compositora encontró nuevamente el amor luego de aquella separación del "Kun" Sergio Agüero hace ya largos meses.

La princesita a la salida del teatro.

La cantante tropical está saliendo con el abogado Juan Pablo Rovito, de 30 años. La revista Pronto los fotografió juntos en el auto en Villa Carlos Paz. En el vehículo también se encontraba Sol, la hija que la cantante tuvo con El Polaco. Sin intención de amargar el momento acaramelado, la cantante hace unos meses había negado estar en pareja con él justamente para evitarse otro escándalo.

Al parecer, el amor entre ellos nació cuando aún Rovito no había terminado una relación anterior. Pese a que aparecieron fotos en las que podría sospecharse que estaban en el mismo departamento en el que días previos el letrado se había fotografía con la novia de ese momento, Karina esquivó las preguntas punzantes de la prensa. "Es un amigo, no es mi novio. No se nos vio bastante acaramelados en ningún lado porque la realidad es que somos amigos. Somos un grupo grande de amigos y compartimos salidas. Hemos ido a cumpleaños...", había dicho Karina en agosto del año pasado.

Rovito es abogado.

Hace unos días, en diálogo con Intrusos cuando le preguntaron acerca de un supuesto romance con el abogado, evitó confirmarlo pero aseguró que está bien pero que no tenía nada que anunciar, y luego sonrió en señal de que no podía mentir.

La imagen que confirma el amor.

Ahora la foto lo confirma: sonrientes y juntos en la salida del teatro Luxor, donde Karina protagoniza el espectáculo "Siddharta" de Flavio Mendoza. Según cuenta la revista, la pareja estaría viviendo un romance hace seis meses y se conocieron por amigo en común. Aunque ella lo niega en público, parece que va creciendo el amor.