El club de los coquetos: los famosos que admitieron sin dramas sus cirugías estéticas

En diálogo con la revista Caras, Luciana Salazar admitió haberse aumentado las "lolas" con cirugía aunque negó referirse a otras intervenciones. "No quiero entrar en esa de vuelta, porque después me terminan criticando. Dicen que me hice la cola y no es así. La gente siempre termina creyendo lo que quiere", expresó.

Y, por supuesto, la modelo no es la única famosa que pasó por el quirófano para mejorar sus facciones o alguna parte de su cuerpo. Aquí, una pequeña lista.

Cande Tinelli

Cande Tinelli no tuvo problemas en admitir su cirugía de nariz.

"¡Amigos! No me importa decir que me operé la nariz. No me ofende que difundan estas fotos porque lo cuento sin problema", expresó en sus stories de Instagram Candelaria Tinelli, admitiendo sin ningún problema su retoque estético.

Alejandro Dolina

Dolina alisó su rostro y retocó su nariz.

"Me cuido, pero no estoy interesado patológicamente en el tema", supo expresar Alejandro Dolina en diálogo con Clarín al ser consultado acerca de sus cirugías estéticas. El escritor y hombre de radio supo pasar por el quirófano para retocarse la nariz y hacerse un lifting.

Jimena Barón

"Si naciste sin tetas y te encantaría tener, adelante", instó Jimena Barón.

"Si naciste sin tetas y es algo que realmente te encantaría tener, adelante. En mi caso, tuve que romperme el alma laburando, ahorrando dólares, para después encima tener los ovarios de entrar al quirófano y bancarme todo lo que significa una operación", señaló Jimena Barón tiempo atrás en su cuenta de Instagram donde compartió fotos de años atrás para hablar sin tapujos sobre su cambio físico.

Arnaldo André

Arnaldo André, un galán coqueto.

Lifting y aplicaciones de botox son algunas de las herramientas a las que supo recurrir Arnaldo André para sostener su eterno carisma como galán de telenovelas.

Jésica Cirio

Jésica Cirio cambió profundamente su look a lo largo de su carrera.

Hace unos meses, Jésica Cirio fue duramente criticada por su cambio de look en un programa televisivo. Y ella eligió defenderse de los comentarios maliciosos con una carta abierta en la que aseguró que si bien "cuando sos tan feliz hay cosas que directamente no te afectan", también "hay miles de personas que leen a diario este tipo de comentarios y les aseguro que sí se sienten afectadas".