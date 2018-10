El corazón de Moria: un misterioso amante del que se niega a hablar y el hombre que la hizo más feliz

Protagonista principal de la más reciente edición de revista Gente, Moria Casán confesó que tuvo una "historia de amor profunda" con "un personaje argentino fuerte" que se negó a identificar.

Moria, en la tapa de Gente.

"Hay cosas que no puedo contar porque estaría faltando a un código mío, no porque oculte", explicó. "Nos apasionamos porque yo no me enamoro".

De quien sí se animó a hablar fue del empresario Carlos Sexton, quien fue su pareja y al que señaló como el hombre con el que fue más feliz. "Me fascinaba", aseguró Casán.

Moria y su ex pareja, Carlos Sexton.

Al mismo tiempo, recordó a su ex marido Mario Castiglione como "un hombre muy bueno, noble e inteligente" pero también "muy celoso". Sin embargo, reconoció que terminó "siendo el más importante" en su vida porque la convenció de ser madre, algo que ella no buscaba.

"La buscamos y vino enseguida", explicó en relación a su hija Sofía Gala. "Y me dio nada menos que a mis hermosos nietos, Helena y Dante, que son mi vida".

Los que peor "ligaron", finalmente, fueron Luis Vadalá y Xavier Ferrer Vázquez quienes según ella no le dejaron "nada" para el recuerdo. "La pasé bien en un momento y después nada. No me morí de amor, tampoco me castigo por haber estado con ellos", explicó.

La relación con "Su"

Casán también se refirió a su particular relación con Susana Giménez, con la que siempre tuvo idas y vueltas. "No podés ser amigo de Susana. Ni siquiera lo intento, fuimos compañeras, pero no amigas", sentenció.

"Puede ser que sea yo, pero siento que no hay reciprocidad", agregó. "Yo he ido a su programa, le pedí que saliera en el mío y contestó que no podía, que estaba en Punta del Este planeando no sé qué y con los perros".