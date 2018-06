El desconsuelo de Pampita al recordar cómo fue el entierro de su hija, Blanquita

Carolina “Pampita” Ardohain decidió tomarse unos minutos de su programa para hablar de la repentina muerte de María Eugenia “Geñi” Laprida, hija de Eugenia de las Trillizas de Oro. Al hacerlo, recordó entre lágrimas el entierro de su hija, Blanquita, que tuvo lugar en septiembre de 2012 en Chile.

Blanquita falleció en septiembre de 2012 en Chile.

“Tuvimos la oportunidad de tener a la familia acá. Estuvieron los saludos de todos los hijos, nietos y tienen una familia muy hermosa las Trillizas. Nos conmovemos y les mandamos nuestras condolencias a la familia”, fue el comienzo del monólogo de la modelo devenida en conductora.

Geñi tenía 34 años. Murió de un cáncer de mama.

Minutos después, en alusión a las imágenes tomadas durante el entierro de la artista plástica de 34 años, cuestionó: “Lamento profundamente que en una situación tan triste estén los fotógrafos retratando un momento tan íntimo y doloroso. Sin palabras. Así que en ese sentido, no puedo apoyar al periodismo. Me parece que son momentos que no merecen ser retratados y que el respeto para la familia debería ser de otra manera”.

“Por más que toda la gente tiene mucho cariño por la familia, me parece que son imágenes que no deberían existir. Por lo menos, en lo personal, esa es mi opinión”, cerró.