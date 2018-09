El desgarrador mensaje de Maru Botana a 10 años de la muerte de su hijo: "Nunca entendí el por qué"

Hace exactamente diez años, el 21 de septiembre de 2008, la muerte de Facundo, el menor de sus seis hijos en aquel momento, marcó un antes y un después en la vida de Maru Botana, quien a raíz de este triste hecho se sumergió en un mar de oscuridad y tristeza. En aquella época, la cocinera no quería salir de la cama y no encontraba razones que la consolaran.

La muerte de Facundo, de seis meses, que falleció en su cuna de muerte súbita mientras estaba al cuidado de su abuela, conmovió a propios y extraños. Y partir de la fortaleza y amor de su familia, Maru Botana superó la depresión y fue madre dos veces más, de Juan Ignacio y de María Inés.

Por esta razón, la conductora aprovechó este día para publicar un conmovedor y desgarrador posteo en las redes sociales dedicado a su sexto hijo. “Mi lindo Facu, nunca entendí el por qué ni el para qué”, comenzó con su descargo en su cuenta de Instagram.

Y siguió: “Como una vez me dijo mi amigo Diego Díaz Pumara ´Facu tuvo una vida con un principio y un fin, esa era su vida, seguramente con una misión`, y si algo nos dejaste fue amor y fuerza para seguir. Pasaron 10 años y te tengo en mi corazón”.

Facu, de seis meses, falleció de muerte súbita.

En su conmovedor relato, Maru remarcó que, a partir del fallecimiento de su sexto hijo, la vida “se me cargó con una mochila de piedras que me pesaba mucho” y aseguró que a raíz del apoyo constante de su familia logró sobrellevar. “Hoy la puedo llevar gracias a esta divina familia y el amor de tantos amigos, y todos los que me dan tanto cariño”, resaltó.

Facu falleció en su cuna de muerte súbita.

Y concluyó: “Esa mano que te abraza, la de tu abuela que tanto te ama y te reza. Siempre estas Facu entre nosotros y te extrañamos y amamos como el primer día”. Aquel 21 de septiembre de 2008, Maru y su marido Bernardo Solá habían viajado a Las Leñas con sus hijos mayores, Agustín, Lucía, Matías, Sofía y Santiago, para disfrutar de un descanso de tres días.