El desgarrador relato de Karina sobre el bulliyng: "Me pegaban en el baño"

El año pasado, la "Princesita" Karina reveló en un inesperado momento de sinceridad que su adolescencia estuvo marcada a fuego por el bullying.

Esta vez, sentada en el living del programa de Pampita, la cantante decidió detallar los duros momentos que le tocó vivir cuando tenía tan solo doce años: “Me traumó e hizo que crezca con mucha inseguridad en todo lo que hago”.

Según la ex de Sergio Agüero, durante aquella etapa le pidió ayuda a las autoridades del colegio, quienes decidieron hacer oídos sordos y no le prestaron atención. “Me parece que se tiene que hacer hincapié en las autoridades del colegio porque en su momento me sentí muy desprotegida. A diferencia de otros chicos que se callan, yo contaba lo que pasaba”, contó.

Y agregó: “No me prestaron mucha atención. No había soluciones, me llegaron a pegar hasta en el baño del colegio. No quería entrar (al aula), estaba minutos con la mano en el picaporte diciendo ´entro o no entro´, lloraba y cuando entraba era todo agresiones”.

La cantante de cumbia reveló lo mal que la pasó en su adolescencia.

Consultada sobre lo que motivó las agresiones hacia su persona, Karina remarcó que fue la etapa en la que pasabas a la secundaria y no eras “viva” si no decías malas palabras o si no ibas a la esquina del colegio a fumar. “Tal vez me veían diferente o no lo sé, En ese momento la chica que no decía malas palabras o fumaba en una esquina era una tonta, no era canchera”, detalló.

En esa línea, la cantante de cumbia sostuvo que “en vez de decírmelo, me lo decían de forma violenta. Cuando entraba, si había un asiento libre, ponían sus mochilas y me decían que no me podía sentar. Me han dicho cosas muy terribles que no se pueden decir en televisión”.

Además, la vocalista contó por qué decidió no decirle a su familia que era víctima de todo tipo de agresiones en la escuela. “Los chicos a veces vemos que los grandes están tratando de salir adelante, queriendo trabajar y darte lo mejor y antes de traer otro problema me callaba. Yo no lo contaba tanto en casa, lo conté más en el colegio”, explicó.

Por último, aseguró que en la actualidad recibe más agresiones a través de las redes sociales, aunque aclaró que es diferente debido a que hay muchos perfiles falsos. “En las redes esto es muy común, pero es distinto. Se esconden bajo un perfil falso y atacan a la gente que le está yendo bien. Yo no tengo problema con mi cuerpo”, remarcó.

Karina publicó un fuerte descargo en las redes sociales.

Y cerró: “Creo que la gente tiene más problemas que el que yo tengo. Después de tener a mi hija me costó mucho volver, pero no me preocupó y no lo sufrí. Sufro más la violencia y las cosas feas que dicen”. Al finalizar la nota, Karina habló de su separación con el ex jugador de Independiente y aseguró que la ruptura es definitiva. “Lo disfruté, pero se terminó”, concluyó.