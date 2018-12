El devastador relato de Nico Vázquez tras la muerte de su hermano, Santiago

Invitado en Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, Nicolás Vázquez volvió a reconstruir el recuerdo de su hermano Santiago, fallecido súbitamente hace dos años mientras vacacionaba en Punta Cana.

Allí, el actor confesó que sólo recientemente pudo volver a "disfrutar otra vez a mis amigos, a mi familia, a mi mujer, Gime", y relató que en los días posteriores a la muerte de Santiago, "no quería nada".

"Quería quedarme tirado en la cama, eso no está bien", explicó. "Cuando fueron pasando los días, me di cuenta de que tenía que estar fuerte para mi familia. A él no le hubiera gustado verme así".

"Cambió a la familia"

De acuerdo a Vázquez, pronto también comenzó a entender que "dentro de toda la fatalidad, hay cosas que son aún peores, gente que no se muere de esa manera, él no sufrió".

En ese trabajo de sanación, el actor estuvo acompañado por el psicólogo Gabriel Rolón, quien lo llevó a "agradecer" que tuvo a Santiago junto a él por 27 años. "Cambió a la familia porque era especial", señaló entre lágrimas.

Al quebrarse, reveló que en principio pensó en no ir al programa. "No me gusta una mierda que me vean así. No quiero que crean que estoy triste", explicó agregando que su emoción se relaciona con el hecho de que recién ahora está "empezando a hablar" del fallecimiento de Santiago. "Yo dependía mucho de él, él dependía mucho de mí. Estoy aprendiendo a estar solo", cerró.