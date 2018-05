El día que Georgina Barbarossa se abalanzó sobre el asesino del "Vasco", su marido

Sin lugar a dudas, la vida de Georgina Barbarossa tiene un marcado antes y después: la noche del viernes 2 de noviembre de 2001, cuando su marido, Miguel “Vasco” Lecuna, fue asesinado por dos delincuentes que se subieron al taxi en el que viajaba y lo apuñalaron en quince oportunidades.

La actriz, su marido y sus dos hijos: Tomás y Juan.

La actriz recordó el juicio y el duro momento en el que tuvo que enfrentar a los asesinos del papá de sus dos hijos. “Me dijeron: ‘Miralos de otra manera porque te van a echar’. Y yo pensaba: ‘No puedo creer que me echen a mí’. Yo me quería abalanzar (sobre ellos)”.

Miguel tenía 55 años cuando lo asesinaron.

“El primer día del juicio, a uno de los señores me le tiré encime y le dije unas cosas. Ahí fue cuando me dijeron que la próxima vez me echaban”, sumó, al tiempo que especificó: “¿La verdad? Le dije: ‘Te voy a matar, hijo de puta’. Me salió, me agarraron. En ese momento lo quería matar”.

Después de aclarar que no está a favor de la pena de muerte, Georgina advirtió que el autor del homicidio ya está en libertad. “Si me lo encontrase cara a cara, le diría: ‘Ojalá no te pase lo mismo que vos me hiciste a mí. Ojalá que no te pase, porque vos a nosotros nos arruinaste la vida’. La pudimos superar, recuperás la alegría, pero es otra”.