El día que le preguntaron a Nik por sus plagios y se “defendió” de Quino

El reciente repudio de sus colegas chilenos volvió a poner en el centro de la polémica al dibujante Nik, quien en las últimas semanas volvió a ser acusado de plagio por la caricaturista colombiana Sandra Gaitán. Aunque se llamó a silencio, el sitio especializado Los Eternautas recordó una entrevista realizada en el año 2013 en la que habló del tema. ¿Qué dijo?

Cristina Dzwonik, más conocido como Nik, con su personaje histórico, Gaturro.

Fragmento de la entrevista a Nik del sitio Los Eternautas

-Tu trabajo te ha llevado a recibir varias críticas. ¿Cómo respondes a la acusación de supuesto plagio a la obra de Quino o incluso a otros artistas argentinos, donde varias de las tiras tienen una considerable similitud con lo que has realizado?

– Vamos por parte. Quino nunca hizo ninguna denuncia. Hubo un anónimo que puso dos tiras parecidas y, desde que tengo 11 años y fui a la Escuela de Carlos Garaycochea -un maestro argentino-, siempre en el humor gráfico me di cuenta que era un tema recurrente. Ver cómo personas que publicaban mucho y trabajaban mucho y, antes de Internet, llegaban todos a entregar a la revista que era semanal o mensual y muchos, al darles un tema, llegaban con dibujos similares. Si ocurría antes que había menos dibujantes, disponibilidad y acceso, cómo no va a ocurrir ahora, si tú tienes 50 mil chistes publicados, no haya dos, tres o cuatro parecidos. De hecho, hay una página en Internet que recopila chistes parecidos de todos los humoristas conocidos. Incluso, hay chistes míos hechos por otros después, pero a mí jamás se me ocurriría decirle a nadie: ‘¡Ché, hiciste este chiste después que yo!’.

Además, el caricaturista insistió en que se trata de algo “normal” dentro de la industria: “Yo sé cómo es el mecanismo operativo, sé que tenemos un tiempo limitado, nos sentamos, tenemos temas similares y si les ha pasado a todos, ¿por qué no te va a pasar a vos? Que haya tres, cuatro, cinco chistes parecidos en una carrera tan larga, bueno, esta página demuestra que le sucede a muchos, especialmente a los que tratamos de hacer un estilo de humor más costumbrista, más ‘normal’, más identificatorio con el lector y no un estilo más loco, más suelto y llamativo. Si uno rompe tanto las reglas, por supuesto que es más difícil que se parezca”.

“Hay chistes similares. Yo tengo mi carpeta propia de chistes a los que no se me ocurriría decirles nunca, pero hasta ahora denuncias no hay. Lo que hay es Internet, que es el libre mundo donde todos opinamos lo que queremos y me parece bárbaro, fantástico y, de hecho, en Twitter me escriben mucho por ese tema. Yo contesto y muestro los otros blogs, y demases”, cerró.