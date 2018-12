El duro descargo de Calu contra Darthés, quien ni siquiera fue a la audiencia: "Por fin la mujer ganó"

Juan Darthés no se presentó a la audiencia de conciliación con Calu Rivero en los Tribunales de Comodoro Py. En medio de la conmoción por la denuncia de la actriz Thelma Fardin por violación, el actor finalmente no enfrentó la situación de defender su honor, pese a que fue él quien le había iniciado acciones a la modelo por "calumnias e injurias".

Estoy acá y la otra parte no está. Me genera mucha indignación"

Calu en el momento del ingreso al tribunal.

Rivero llegó poco después de las 10 a los Tribunales de Comodoro Py junto a su abogado, José D'Antona, pero prefirió no hablar ante los medios que la esperaban en la puerta. Al terminar el trámite, la actriz expresó lo que sentía y se la notó muy emocionada.

"Vine acá a cumplir con este juicio injusto que me hizo Juan Darthés y la verdad que sentir que estoy acá y la otra parte no está. Me genera mucha indignación. Me emociona mucho es verlos a todos ustedes acá. Es un día en el que por fin la mujer ganó, me parece increíble todo esto", inició su relato.

Luego Calu contó cómo se siente y sus palabras contienen la emoción de lo vivido tras la denuncia de Fardin. "Me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento protegida. Lo único que quiero ahora es ver hechos. Basta, basta porque duele, basta porque no aguantamos más. Yo estoy acá para hablar en nombre de todas las mujeres. Las mujeres estamos muy fuertes", expresó.

Luego los periodistas intentaron conocer más detalles legales pero D'Antona sostuvo que no puede dar detalles de la causa. La actriz volvió a pedir la palabra y conteniendo las lágrimas sostuvo: "Simplemente quiero decir, acá en Tribunales, por lo cual me parece muy fuerte. ¡Mirá cómo nos ponemos!", finalizó.