El fin de la abundancia: Nati Jota se redujo la delantera para que la "miren a la cara"

Natalia Jersonsky, más conocida bajo el seudónimo de “Nati Jota”, había logrado seducir a sus seguidores –sobre todo al sector masculino- gracias a sus notables atributos. Pero hace poco más de un año, la notera estrella de ESPN Redes había dado a conocer una noticia que puso triste a más de uno, pero que en definitiva le traería grandes beneficios a futuro.

La influencer había contado su deseo de reducirse el tamaño de sus lolas debido los dolores físicos que le traía el peso. Esta decisión, tras más de un año de analizarla, se llevó a cabo este jueves. A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Nati reveló detalles de su drástica decisión y detalló que en su adolescencia le hacían bullying por ser “plana”.

Antes de entrar al quirófano, la notera manifestó: “Quiero hablar de algo que me viene molestando hace mucho tiempo: las tetas. En la primaria, a esa edad en la que a todas las crecen las tetas, a mí no me crecían. Me decían 'chata', 'plana', 'plancha', y un montón de otras cosas no muy simpáticas. Mientras todas mis amigas rezaban por príncipes azules, yo pedía tetas”.

Según explicó, el tamaño de su busto le provoca dolores de espalda y dificultades, por ejemplo, a la hora de encontrar una bikini de su talla. “Es un poco por salud, porque me jode un poco la espalda. Y la otra es por la ropa: jamás en tu vida te vas a comprar las dos piezas juntas del bikini. Vas a un local y el XL es un chiste. Me voy a sacar un poquito”, dijo.

Y agregó: “También quiero que las personas me miren a la cara cuando hablo. De hecho creo que hay personas que me van a mirar a la cara por primera vez. También lo hago porque es mi cuerpo y puedo hacer lo que a mí se me cante el ort… con él o lo que se me canten las tetas”.

Nati Jota antes de la operación.

Nati Jota se hizo conocida a partir de su paso por las redes sociales. Su simpatía, verborragia y sus muy divertidos tuits le permitieron a sus 24 años convertirse en la notera estrella de ESPN Redes, el ciclo del canal de deportes que se puede ver diariamente por las tardes.