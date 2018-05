El fuerte cruce entre Juan Acosta y Cinthia Fernández por sus críticas a las nuevas paternidades

Todo comenzó cuando Débora D’Amato contó en Intrusos que será madre soltera. A raíz de la feliz noticia, su compañero, Daniel Ambrosino, se animó a abrir su corazón en el mismo espacio y reveló que su más grande anhelo es ser padre a través de la adopción.

Sin embargo, mientras el panelista recibía el apoyo de todos sus compañeros, Juan Acosta –de forma inesperada- decidió manifestar su descontento con esta noticia a través de las redes sociales. "Basta de padres sin madres ¿y a los chicos quién los protege? Abro el debate", escribió.

El polémico tuit de Acosta.

Si bien Ambrosino respondió con un "me parece muy buen debate", Jorge Rial decidió salirle al cruce al actor y humorista. "Se metió desde un punto de vista que no entiendo. Si es humor, no te dediqués más al humor porque evidentemente no es más lo tuyo”, disparó el conductor.

Y agregó: “Y sino es muy fascista. ¿Proteger de qué? O sea, ¿te molesta que un hombre quiera ser padre? ¿Sabés la cantidad de parejas heterosexuales, porque me parece que te jode eso, que tienen hijos y los maltratan? Hay un cierto tufillo a un tema de sexualidad".

sobre el tema si me parece mal o bien que un hombre tenga un hijo reitero,, todos los hombres tienen hijos, como asi las mujeres, pero tambien reitero aunque parezca antiguo el concepto madre, dar la teta abrazo materno,, en mi tiene un significado solo eso — juan acosta (@AcostashowJuan) 3 de mayo de 2018

es pensar pequeño creer que estoy en contra de que dani ambrosino sea padre adopte,,, veo un futuro sin la imagen materna que hoy existe eso y bueno mi edipo lo anuncia el amor todo lo puede somos gente criados por madres,,,yo dos eso es no confundan mi pensamiento con boludeces — juan acosta (@AcostashowJuan) 3 de mayo de 2018

A raíz de esta polémica, Acosta salió al aire en Involucrados para aclarar sus dichos, pero no hizo más que protagonizar un nuevo encuentro con Cinthia Fernández. "Yo estoy hablando de este debate: ¿qué va a pasar en el futuro, de esos chicos que hoy son muy chiquitos, cuando tengan 10 años y le digan al padre '¿y mamá?'”, se preguntó.

Rápidamente, la modelo tomó la palabra y reflexionó: “Hay madres que no se merecen ser madres. Hay madres que golpean a sus hijos, que no hacen las cosas bien. Creo que te equivocaste y es más humano que pidas disculpas. No es solo decir que quisiste abrir un debate. Esa no fue la intención, fue agresivo tu tweet”.

Al escuchar a la ex de Matías Defederico, el humorista aseguró que cada cosa que dice es “con un solo sentido”. “Si hay algo que puedo hacer es pedir disculpas, pero en este caso, no tiene nada que ver con pedir disculpas. Vos no me vas a decir a mí qué es lo que tengo que pedir yo. Lo que te pido a vos es que pienses, que seas inteligente”, le contestó.

Al finalizar, Cinthia le aseguró que a los chicos adoptivos no les va a pasar nada porque van a tener amor, a lo que Acosta sentenció: “Todo eso ya lo sé. No pasa por ahí, no desvíes el debate”. Horas atrás, el actor había remarcado no estar en contra de la postura de Ambrosino y aclaró que valora el concepto madre: “Dar la teta, abrazo materno…en mi tiene un significado, solo eso”.