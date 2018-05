El hijo de Carlo Di Doménico se presentó en la Justicia para que se investigue si fue asesinado

La muerte del reconocido diseñador Carlo Di Doménico, quien murió a los 66 años en un sanatorio privado de Rosario, sorprendió. Tal es el caso, que aquellos que dudan sobre el fatal desenlace no tardaron en aparecer.

Según trascendió, Di Doménico tenía leucemia desde hace unos meses y por este motivo se había alejado de su trabajo. Sin embargo, hay quienes manejan otra versión y hasta hablaron de un secuestro.

Era el diseñador favorito de la diva de los teléfonos.

Fue su ex pareja y ex socio, César Juricich, quien dijo desconocer esta enfermedad. "Me parece muy raro, es como que desapareció y nadie sabía de él. Incluso hay rumores de que estaba pasando una situación terrible, en la que algunos amigos habrían recibido mensajes en los que pedía que lo rescaten. Como si estuviera retenido por alguien", expresó sin dar más detalles.

A estas dudas se le sumaron las de Marcela Tinayre, quien remarcó: "Me llegó anoche el rumor, yo no sé nada porque hace un año que estaba desaparecido, hace un año no estaba enfermo, era un hombre que destilaba vida. Me dijeron que en el último tiempo no atendía el teléfono, que su pareja no lo dejaba hablar", señaló la hija de Mirtha Legrand.

Frente a esto, en las últimas horas Stéfano di Doménico (30), uno de los dos hijos del diseñador, se presentó en la comisaría 53° de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar un pedido de autopsia al cuerpo de su padre. Según detallaron en el programa Nosotros a la mañana, Stéfano sospecha que el deceso no fue de forma natural.

De esta manera, el hijo del diseñador ratificó su declaración ante la Fiscalía Criminal y Correccional Nª 55 a cargo de Enrique de Guzmán, mientras que el juzgado en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo de María Rita Acosta, ya envió una notificación al Cementerio de la Chacarita para que no se creme el cuerpo y se proceda a la entrega del mismo.

El hijo de Di Doménico ratificó su denuncia ante la Justicia.

Las sospechan recaen sobre Juan Campillo, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, quien se casó con el diseñador en 2012. No era querido por los amigos famosos de Di Doménico y allegados aseguran que Campillo está siendo investigado por la UFI y la AFIP por lavado de dinero, y según acusan las crónicas judiciales, Carlo también estaba siendo investigado por su cercanía.