El indignante pedido de los hijos de Juan Darthés a Mauro Viale antes de que la nota saliera al aire

Luego de la denuncia que le hizo Thelma Fardín por “abuso sexual con acceso carnal” y a la espera de nuevas acusaciones que compliquen su situación judicial, Juan Darthés rompió el silencio y contó “su verdad” en diálogo con Mauro Viale.

“Ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería cambiar la tarjeta porque no le funcionaba, yo la saqué de la habitación. Le dije ´¿estás loca? ¿qué te pasa?´. Le dije que tenía novio, que yo era un tipo grande, fui yo quien le dijo que mis hijos tenían la misma edad que ella. ¡Por Dios!", dijo el actor.

En esa línea, sostuvo que nunca violó ni acosó a nadie y agregó: "¿Cómo puedo hacer una cosa así? Thelma golpeó la puerta para decirme que no le funcionaba la llave, que quería llamar del teléfono mío para que le dieran otra. Ella se me insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso".

Pero antes de que este material se diera a conocer, desde el entorno del actor intentaron impedir que la nota saliera al aire. Fueron los dos hijos de Darthés, Gian Franco y Tomás Pacífico, quienes llamaron a Viale para evitar que la entrevista con el actor se diera a conocer.

Según reveló el periodista de América, los chicos, de 22 y 18 años, se mostraron "disconformes" con el relato que había hecho su padre y le pidieron que descartara el material. “Los hijos querían cambiar algo de la nota. Durante la nota estuvieron al lado mío y participaron de alguna manera, cuidándolo al papá y cuidando un método que no lo perjudicara”, explicó Viale.

En diálogo con Incorrectas, el periodista dijo que ambos jóvenes intentaron “cuidar algunas cosas que les pareció que no los favorecía al padre” y explicó que él se rehusó a eliminar la nota. “Ellos decían que al sonar el teléfono, sonaba todo el tiempo, y al cortarse la luz, el papá no se podía concentrar y el mensaje no era el que ellos querían que diera”, detalló.

La nota se hizo en la casa del actor.

La entrevista se llevó a cabo en la cocina de la casa del actor, en Nordelta, y en medio de la nota se cortó el suministro eléctrico. En este marco, Viale resaltó que la nota salió al aire completa y que los chicos “aceptaron porque son inteligentes y entienden".

Por otra parte, el conductor de América dijo que no vio a la mujer de Darthés, María Leone, durante la entrevista y que fueron los jóvenes los encargados de la logística y de recibir a la producción. “Son dos pibes dulces que querían cuidar al papá", cerró.