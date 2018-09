El insólito casting de Vicky Xipolitakis en las redes sociales: "Busco chicas que no hablen mucho"

Embarazada de 26 semanas de Salvador Uriel, el hijo que tendrá con el empresario Javier Naselli, Vicky Xipolitakis se muestra ansiosa en las redes sociales y, al parecer, pretende transitar lo que resta del embarazo en el país.

Y es que, en las últimas horas, la griega publicó un llamativo casting en las redes sociales para conseguir personal doméstico y niñeras para su primogénito.

Lo que llamó la atención de los internautas fueron las exigencias de la modelo a la hora de publicar los detalles del trabajo. Entre otras cosas, Vicky pidió que las mujeres que se presenten sean mayores de 40 años, que "no hablen", tengan la VISA estadounidense y sean trabajadoras.

“El mes que viene voy a hacer dos casting en la Argentina. Necesito dos chicas. Por favor atentas todas las niñeras, si tienen VISA mejor, y señoras que limpian la casa (opción con cama adentro). Requisitos sobre todo que sean buena gente, de confianza, que no hablen mucho, que tengan más de 40 años y que sean trabajadoras”, publicó Vicky en su cuenta de Twitter.

quVicky fue internada días atrás en Nueva York.

Y agregó: “Señoras trabajadoras ¡las necesito! Arrancamos con el casting”. Días atrás, la griega se llevó un susto al ser internada para preservar la salud de su bebé. "Una mañana de susto, pero ya estamos bien", señaló en Instagram desde el Mount Sinai Hospital de Nueva York.

Luego de someterse a distintos estudios, a la futura mamá le diagnosticaron pirosis, que se caracteriza por una sensación de quemadura que sube desde el estómago hasta la faringe, producida por la regurgitación de líquido estomacal cargado de ácido.

La advertencia de Vicky en las redes.

Fue por esta razón que utilizó las redes sociales para advertirle a las “futuras mamás” sobre esta enfermedad. "El 50 por ciento de las embarazadas lo tienen en los últimos meses, ya que el bebé aprieta. No es peligroso. Sólo asusta mucho porque duele demasiado. Ya estamos bien”, dijo.

El mensaje de Vicky para las futuras mamás.

Algunos usuarios criticaron a la griega en ese momento por exagerar una situación que no puso en riesgo la salud del bebé y la acusaron de querer generar prensa. "Gente, no es una acidez normal, la sensación es la de tener cuchillos clavados y te retorcés del dolor desde la panza hasta la espalda", escribió la vedette y cerró: "No se puede caminar, respirar, ni estar parada o sentada”.