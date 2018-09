El mal momento de Ariana Grande: un obispo la toqueteó en el funeral de Aretha Franklin

La cantante pop Ariana Grande sufrió un mal momento en el funeral de Aretha Franklin al ser tocada inapropiadamente por el obispo pentecostal que oficiaba la ceremonia. El momento, ocurrido ante decenas de personas, incluso quedó registrado en video.

Allí, puede verse a la artista subiendo al estrado después de interpretar You make me feel like a natural woman para saludar al religioso Charles H. Ellis III, quien la abraza y posa su mano en el borde de uno de sus pechos y lo presiona con sus dedos. Visiblemente incómoda, Grande mira a su alrededor y su rostro se tensa.

"Nunca sería mi intención tocar el pecho de una mujer", señaló el obispo luego en diálogo con AP. "Tal vez crucé el límite, tal vez fue demasiado amigable o familiar, pero de nuevo, me disculpo".