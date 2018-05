El mal momento de Juan Cruz Sanz: renunció a Cortá por Lozano y dice que está "muerto en vida"

El periodista Juan Cruz Sanz vive uno de sus peores momentos después de que se hicieron conocidos una serie de vídeos íntimos. Alejado de los medios de forma preventiva afirmó que no fue despedido de Cortá por Lozano, el programa en donde se desempeñaba y que se emite por Telefé, sino que renunció. Así se lo hizo saber a los miembros del panel de Implacables, a los que les contó además que siente que "esta muerto en vida".

El anuncio fue realizado por el periodista Daniel Gómez Rinaldi que contó que ante una serie de versiones sobre la salida de Sanz logró comunicarse con él. "No me echaron, yo renuncié. No quería que la empresa sintiera la presión de tenerme", fueron las palabras que el ex columnista de Telefé le dijo a Rinaldi a través de un correo electrónico. Durante el programa leyó uno de los fragmentos de la carta que el periodista le envió a las autoridades de la productora del programa, Kuarzo."El motivo de la presente es poner en su conocimiento que por cuestiones de índole estrictamente personales no me resulta posible continuar prestando los servicios profesionales a los que me he comprometido conforme al contrato que nos vincula", detalla la misiva.

La tensa relación entre Sanz y Lozano.

En Implacables contaron que la idea de Sanz es mantenerse alejado de los medios al menos por un mes para luego volver a conversar sobre cómo retomar su trabajo. No obstante ello, desde que la mediática Natacha Jaitt lo acusó de pedófilo en el programa de Mirtha Legrand la relación con sus compañeros no fue la mejor debido a que consideró que no salieron a defenderlo.

El ex panelista de Telefé cargó contra su ex pareja

Tal y como publicó Big Bang, durante la semana pasada la productora y el canal mantuvieron dos largas reuniones para definir el futuro del periodista. "También está muy dolido por lo que dijo Tamara Bella en este programa", agregó Gómez Rinaldi sobre los dichos de la ex novia del cuestionado periodista de Río Gallegos.