El místico encuentro entre el "Mago sin dientes" y el Papa, con bendición de galera incluida

El mago Pablo Cabaleiro, más conocido como "El Mago sin dientes", cumplió su sueño: llegó al Vaticano, se encontró con el Papa Francisco y consiguió que le bendijera la galera.

El momento de la bendición.

Luego de su viaje con destino a España, en el que participó de un congreso de magia, Cabaleiro aprovechó para seguir por Italia, París y otros destinos europeos.

Lo que más deseaba era llegar al Vaticano y lo logró. Pudo estar frente a frente al sumo Pontífice. "Fue un momento realmente soñado de mucha emoción. Más cuando me agarra con sus dos manos y me trasmite mucha Paz luz y energía que jamás había sentido en mi vida", afirmó a BigBang.

El mago y el Papa.

"Mis palabras fueron 'Gracias por tanto' y recibí su bendición como así también le di mi galera y la bendijo también. Será un momento que jamás olvidaré en mi vida. Él muy sonriente cuando me vio así vestido, me llamó 'Mago' y ahí me temblaron las piernas. Me reconoció", contó con alegría.