El negocio de la hipocresía: los curritos de la “China” gracias a sus hijas Rufina y Magnolia

Aunque Eugenia “la China” Suárez se caracteriza por no mostrar los rostros de sus hijas (Rufina y Magnolia), su filosofía de resguardo no le impide utilizar a las nenas para aprovechar de uno de los grandes negocios de los famosos: los canjes.

Su reciente escapadita a Ibiza junto a Benjamín Vicuña y la pequeña Magnolia fue gentileza del hotel Meliá, que los hospedó a cambio de que la pareja comparta sus placenteras vacaciones con videos e imágenes en las redes sociales.

“Despertar así”, es el título del video en el que la “China” muestra la impresionante habitación en la que durmieron. ¿El detalle? Aprovechó y lució su trabajada figura. Lo mismo hizo con los videos en los que se mostró nadando en la pileta de hotel. Luego se mostró en la playa, meciendo a la beba.

Pero el currito no comenzó con la estadía. El vuelo en primera clase también fue de “garrón”. “Trece horas de vuelo. De día. Con bebé. He tenido la suerte de viajar con varias aerolíneas, pero Air Europa no te cambio por nada. Los vuelos siempre puntuales, pero lo mejor de todo es que las tripulantes de abordo son siempre muy amables”, destacó.

La "China" vuela en primera, pero no paga un peso.

Y, para completar el cumplido, compartió una foto en la que se la puede ver en su asiento con Magnolia a upa. Lo mismo hizo un mes atrás cuando, volvió a agradecer el pasaje de arriba, y en esa oportunidad sumó a su hija mayor. “Las fotos de Rufi”, compartió.

La actriz también se refugia en los Vip de los aeropuertos sin pagar.

“Estoy acostumbrada a viajar sola con mis hijas a todas partes. Obvio que me

contracturo

, me pongo nerviosa y no me dan las manos. Pero hoy me ayudaron y fue un placer. Aeropuertos Vip Club me salvaron. Gracias”.

También aprovechó la atención que siempre causan las fotos con su beba para “agradecer” la estadía gratis en los vips de Argentina y España.