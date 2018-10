El obsceno show de Wanda Nara en su vestidor: cuántos departamentos tiene en carteras

A través de más de 50 videos en sus stories de Instagram, Wanda Nara mostró el trabajo de la organizadora profesional que contrató para ordenar su vestidor.

Y, al mismo tiempo, las imágenes se convirtieron en un casi obsceno repaso por la colección de carteras y zapatos de la modelo y panelista televisiva.

A medida que avanzaba su trabajo, la organizadora descartó varios de los lujosos objetos de Nara, incluyendo productos de marcas de moda como Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Chanel y Philipp Plein.

El sector de las carteras "eliminadas".

"¡Mañana me tengo que ir a comprar más ropa, me tiraste todo!", puede oírse decir a Wanda que no aclaró qué hará con los zapatos y carteras que la mujer eliminó de su vestidor.

Un auténtico botín

Lo cierto es que si tenemos en cuenta el valor de los productos que la organizadora decidió "dar de baja" de la colección de Nara, sería ciertamente conveniente ponerlos en venta.

Una de las carteras que la organizadora decidió descartar.

Así, desde los 2.600 euros de una cartera Louis Vuitton hasta los 7.200 de una Hermes, pasando por los 3.200 de un bolso Gucci, los 995 de unas zapatillas Dolce & Gabbana y los 720 de un par de chatitas Louboutin, la rubia promedia unos 2.299 euros por objeto descartado, es decir casi 97.000 pesos. En total, se desprendió de más de 15 carteras, por lo que "regaló" cerca de 50 mil dólares.

Si consideramos que el salario mínimo en la Argentina equivale a 10000 pesos, eso quiere decir que cada cartera que tiró Wanda equivale a casi 10 meses de sueldos.

¿Con qué se quedó? Sólo en el sector en el que ubicó sus carteras Hermes, el monto asciende a 165 mil dólares. Nada mal.