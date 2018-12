El peor momento de Cinthia Fernández: se quedó sin trabajo y es el único sostén de sus hijas

Cinthia Fernández no atravesó su mejor año y las cosas se complicaron aún más este último viernes: eliminada del Bailando por un sueño, desde canal América le anunciaron que no le renovarán el contrato y que no seguirá en Involucrados como panelista.

“Quiero decir que sí es verdad que el 31 me voy de Involucrados”, escribió la modelo, visiblemente dolida por esta situación, en su cuenta de Twitter.

Quiero decir que si es verdad que el 31 me voy d @involucradostv ! Me preguntaron los colegas, y si es cierto. Me da pena ,es un hermoso lugar dnd aprendí mucho, me cuidaron, y dnd tengo unos compañeros increíbles y un canal como @AmericaTV cuidandot — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 17 de diciembre de 2018

Y sumó: “Me preguntaron los colegas, y si es cierto. Me da pena, es un hermoso lugar donde aprendí mucho, me cuidaron, y donde tengo unos compañeros increíbles y un canal como América cuidándote”. Cabe resaltar que esto representa una pésima noticia para Cinthia, ya que –según sus propias palabras- es el único sostén de sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca.

Sin ir más lejos, la morocha denunció al papá de las pequeñas, Matías Defederico, por no cumplir con la cuota alimentaria. El ex futbolista está instalado en Grecia, país en el que fue contratado para jugar en el Apollon Limassol. "Tuve que iniciar un juicio por alimentos porque la estoy pasando mal”, había contado Cinthia semanas atrás.

En aquel momento, la ex participante del Bailando había asegurado que “no le alcanzaba” para cubrir los gastos de las tres nenas durante el mes. “Él me estaba pasando una plata y ahora me pasa menos del mínimo de lo que me tiene que pasar. La que la pasa mal y la que no llega fin de mes soy yo. Le agradezco a América, que tengo este trabajo, y al Bailando, pero no llego”, detalló.

En este marco, en tan solo 24 horas Cinthia se quedó sin los dos trabajos que le daban los ingresos para atender las necesidades de sus hijas. Esto, sumado a la separación de Defederico y a los escándalos que le tocó vivir durante este 2018, lo convierten en uno de los años más complicados que le tocó transitar. Claro está, sin tener en cuenta su consolidado romance con Matías Baclini.

No te falta un demon.....digo una Angelita ? ���� acá desempleada se ofrece ❤️ — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 15 de diciembre de 2018



Por qué no? ������ — ANGEL (@AngeldebritoOk) 15 de diciembre de 2018

Por esta razón, la modelo no pierde el tiempo y se puso en búsqueda de un nuevo trabajo que le ayude a enfrentar los gastos mensuales de sus hijas. “¿No te falta un demon.....digo una angelita? acá desempleada se ofrece”, le preguntó a Ángel de Brito a través de las redes sociales y el periodista no dudó en dejarle la puerta abierta para una eventual incorporación a El Trece. ¿Se le dará?

Mientras tanto, en Involucrados no parece importarles la situación de la modelo, ya que este lunes pasó un incómodo momento al aire cuando Mariano Iúdica -conductor del ciclo- exclamó: “¡Cinthia Fernández y Sol Pérez en el mismo equipo!¡Tenemos a Messi y a Neymar!”.

Cuanta falta de respeto! — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 17 de diciembre de 2018

La ex Chica del Clima estuvo como panelista invitada e el programa de América y la frase de su compañero provocó algunos gestos de parte de Cinthia, quien con sus manos señaló que la habían echado del programa. "¡Cuanta falta de respeto!", escribió la modelo minutos después del desagradable momento, sin aclarar si se refería al llamativo y descuidado comentario del conductor.